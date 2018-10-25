وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال العامة امس الأربعاء حصول (المركز الحكومي) للفحوصات والابحاث التابع لها على شهادة كفاءة جودة مختبرات الفحص والمعايرة (ايزو 17025) من مختبرات بيري جونسون التابعة للمنظمة العالمية للجودة في أحدث إصداراتها.

وقالت وكيلة الوزارة عواطف الغنيم في تصريح لـ «كونا» ان المركز حصل ايضا هذا العام على شهادة نظام ادارة الجودة (ايزو 9001) اضافة الى شهادات اختبارات الكفاءة الدورية (بي تي).

وأكدت ان (المركز الحكومي) يعد من أوائل المراكز للفحوصات في منطقة الخليج العربي الذي يحصل على جميع هذه الشهادات التي لها أهمية وانعكاس مباشر على أعمال الفحص المعياري وثقة العملاء وتحسين المختبرات وتطوير جهود العاملين بها فضلا عن أثرها في ضمان جودة خدمات وزارة الاشغال العامة.

بدورها قالت مديرة ادارة مختبرات الانشاءات في (المركز الحكومي) الدكتورة خديجة المطيري ان (أيزو 17025) هو معيار عالمي معترف به تم تطويره خصوصا لمختبرات الفحص والمعايرة التي تسعى لاعتمادها من الهيئات المعتمدة عالميا.

واضافت ان (أيزو 17025) يعمل على زيادة الثقة في بيانات الفحص والمعايرة وفي أداء الموظفين والتحكم في أنشطة المختبرات وتحسينها بنظام ضمان الجودة والكفاءة الفنية وتوفير الوقت والمال.

وذكرت ان (ايزو 9001) يعد المعيار الأكثر انتشارا بالعالم ويعمل على ضوابط بنظام ادارة الجودة ويمكن لأي هيئة او مؤسسة تطبيقه.

وأوضحت من فوائد (ايزو 9001) المساعدة على التنافس في قطاع الأعمال وتلبية احتياجات العملاء بالاضافة الى تأمين اداء العمليات بأخطاء اقل وارباح اكثر وتحفيز الموظفين على الاندماج بالعمل.

