وطن النهار

بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة بدر الرفاعي والامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية ايمان المطيري نظمت الأمانة المساعدة للشؤون المالية والادارية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح امس ندوة تعريفية بالقانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح حاضر فيها المستشار القانوني د. رمضان نجم.

وفي بداية الندوة القى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة بدر الرفاعي كلمة رحب فيها بالحضور واشاد بحرص عدد كبير من موظفي الامانة على المشاركة في حضور الندوة للاستماع الى جميع المعلومات المتعلقة بالقانون والعلم بها لضمان عدم الوقوع تحت طائلة هذا القانون نتيجة عدم المعرفة بمواده وبالأشخاص الخاضعين له.

وأشاد الرفاعي بقطاع الشؤون المالية والادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تنظيم هذه الندوة التي ستسهم بشكل كبير في توضيح ماهية القانون ومواده، معربا عن امله في ان تحقق الندوة الاستفادة المرجوة.

ومن جانبه، اكدت الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية إيمان المطيري ان هذه الندوة تقام بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بهدف تقديم التوعية اللازمة لجميع موظفي الامانة العامة للتخطيط وبما يصب في النهاية في المصلحة العامة وضمان الشفافية وحسن سير العمل والاستخدام الامثل لموارد الدولة.

ومضت المطيري قائلة ان هذا القانون سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات تضارب المصالح التي تتم بقصد او بغير قصد وفي تعزيز مكافحة الفساد خاصة ان الكويت التزمت بتشريع هذا القانون بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003 حيث إن اي اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها لابد وان تصدر بقانون حتى تصبح جزءاً من القانون الداخلي للدولة وعليه صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقانون 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح.

وبدوره استعرض المستشار القانوني د. رمضان نجم جميع مواد القانون رقم 13 /2018 بشأن حظر تعارض المصالح وبين ان جميع موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها يخضعون لتطبيق هذا القانون الذي اعتمد على فلسفة محددة وفقا للمذكرة التفسيرية وهي التزام دولي للكويت بعد انضمامها لاتفاقية مكافحة الفساد في 2003 فضلا عن هدف ثان يتعلق بضمان عدم تعارض المصالح الذي يعد أحد اوجه الفساد ويتسبب في اعاقة التنمية في البلاد. وبين الدكتور نجم ضرورة الافصاح في حالات تعارض المصالح للمسؤول المباشر في اي جهة حكومية منعا للوقوع تحت طائلة القانون في الحالات التي قد يحدث فيها استفادة مالية او معنوية جراء الاستفادة من الوظيفة الحكومية بشكل مباشر او غير مباشر او حتى استفادة للأقارب حتى الدرجة الرابعة. وأشار الى انه يمكن لأي شخص ان يقوم بالإبلاغ عن اي حالة تعارض مصالح شريطة ان تكون موثقة بالأدلة الواضحة ذلك انه وفقا للقانون فان اي شخص يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها يتعرض للمساءلة. كما استعرض الدكتور نجم العقوبات التي توقع على مخالفة قانون حظر تعارض المصالح، مشيرا الى ان العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

