وطن النهار

بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية ونشطاء في المجتمع المدني منهم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب السابق عبدالله النيباري والنائب السابق أحمد النفيسي اعلن عبدالله نجيب الملا عن إطلاق الموسوعة الدستورية الكويتية التي تضمنت توثيقاً دقيقاً للحياة الدستورية والبرلمانية في الكويت.

وفي هذه المناسبة اكد عبدالله نجيب الملا بان الرحلة الاولى لتوثيق العمل البرلماني كانت من خلال نسخة الكترونية ثم تطور العمل فيها منذ العام 2008 الى عام 2012 مع الكم الكبير من المعلومات والاحداث مضيفا بان العمل استمر الى يوم 11 نوفمبر من عام 2017 حينما قررت ان اعلن للجميع انني بصدد اصدار موسوعه دستورية متكاملة.

واضاف الملا انه منذ نوفمبر 2017 الى يناير 2018م قمت باصدار نسخة تجريبية التي كان الهدف منها الاطلاع مع اصحاب الاختصاص والسياسيين الذين قدموا لي الافادة والنصائح التي ساعدتني في ان اصدار هذه الموسوعة الدستورية، مشيرا ان هذه الموسوعة تعتمد على مصدرين رئيسيين هما مضبطة المجلس والجريدة الرسمية كويت اليوم.

ولفت الملا انه من الاحصائيات التي تطرق اليها في الموسوعة هي اعداد نواب المجلس من الفصل التشريعي الاول وحتى الفصل التشريعي الخامس عشر، مؤكدا انه كانت هناك تحديات وصعوبات كثيرة ومنها صعوبة الحصول على بعض صور النواب السابقين حيث قمت بالتواصل مع اسرهم للحصول على صور لهم. واضاف الملا: «انه من المواضيع المهمة التي تطرق لها في الموسوعة الدستورية هي احصائية لجميع الوزراء منذ اول تشكيل وزاري في عام 1961م حتى اخر تشكيل وزاري في نوفمبر من عام 2017 م، مضيفا ان الموسوعة تضم 27 موضوعا مختلفا منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الانتخاب وجميع التعديلات التي مرت عليه وايضا اللائحة الداخلية للمجلس وجميع التعديلات التي حدثت عليه اضافة الى الاقتراحات برغبة لكل نائب والاسئلة البرلمانية وميزانية مجلس الامه والكثير من الموضوعات الاخرى التي تخص الحياة النيابية والدستور».

وتابع الملا: «انا اؤمن بالدستور الكويتي الذي اعطانا العدل والمساواة واذا طبق بالشكل الصحيح لذلك يجب على الاجيال القادمة ان تكون حريصة للمحافظة على هذا الدستور الذي لا تمتلك دول الخليج مثيل له هذا الدستور الذي به اقنعنا اعضاء الكونغرس الموافقة على تحرير دولة الكويت فهنا تكمن اهمية الدستور واهمية توثيق الحياة النيابية».

واكد الملا انه اتم الانتهاء من اعداد الجزء الثاني من الموسوعة الدستورية حيث سيكون متوفر للجميع في شهر ديسمبر من العام الحالي مضيفا اما الجزء الثالث سيكون متوفر مع الاحتفاليات بالاعياد الوطنية في فبراير 2018.

