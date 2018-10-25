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بلدية العاصمة رفعت 202 سيارة مهملة


أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى رفع 155021م 3من المخلفات والانقاض السكنية والإنشائية. وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية العاصمة مشعل العازمي أن المفتشين بمراقبتي النظافة العامة وإشغالات الطرق قاموا بالعديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة  وقد أسفرت تلك الجولات  عن توجيه 707 إنذارات وتعهدات فضلا عن وضع 3694 ملصقا على سيارات مهملة ومعروضة للبيع ورفع 202 سيارة مهملة.


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