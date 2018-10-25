وطن النهار

د. يعقوب الغنيم: مراسم نقل وكالة أعمال المبطط الكبدي من المرحوم الشطي إلى الحساوي تمت بديموقراطية ويسر

د. مرزوق الغنيم: الشطي حمل الأمانة وأعماله في الكويت مشهودة

الرفاعي: نبارك للحساوي معتمداً للسر الأكبر المبطط الكبدي

في أمسية جمعت بين مشاعر الرثاء، والدعاء بالشفاء، والفرحة بالعودة بعد طول غياب، أحيت ديوانية الثلاثاء أمس الأول احتفالية بعودة المبطط الكبدي بعد غياب دام 4 سنوات، وفي كلمته الافتتاحية رثا د. يعقوب الغنيم باسم رواد الديوانية المرحوم إبراهيم الشطي، الوكيل السابق للمبطط الكبدي، وهنأ في الوقت ذاته فهد الحساوي على الثقة والتكليف بوكالة أعمال المبطط الكبدي في الكويت للسنوات القادمة.

ونوه الغنيم إلى أن ديوانية الثلاثاء قامت بمراسلات سابقة مع المبطط الكبدي رشحت خلالها اسم الحساوي لوكالة أعماله في الكويت نظرا لدوره المشهود وخلقه المعهود، وقام المبطط الكبدي بالرد مشفوعا بالموافقة.

وثائق الجلسة

إلى ذلك تلا د. مرزوق الغنيم ما وصفه الدكتور يعقوب بـ وثائق الجلسة مبتدئاً بما يشبه العريضة أو الرسالة إلى مقام المبطط الكبدي قال فيها: إن ديوانية الثلاثاء تتقدم إليكم بخالص التعزية لوفاة المرحوم إبراهيم الشطي، وهو وكيلكم الذي حمل الأمانة خلال فترة طويلة فأداها على خير وجه، والذي كانت أعماله في الكويت مشهودة وصلاته مع ابنائها من أقوى الصلات.

وأضاف: ولما كان من طبيعة الأمور ان يتولى وكالتكم الرجل البديل الذي سوف يكون موضع ثقة ان شاء الله، فإننا نقترح عليكم ان يتجه اختياركم الى احد المواظبين على ديوانية الثلاثاء، والمهتمين بكل ما يتعلق بكم، وبخاصة في مناسبات زياراتكم الميمونة، ونحن نزكي هذا الرجل لما يمتاز به من خلق كريم، وتجارب مهمة في الحياة، ومقدرة على القيام بأخطر الأعباء.

إنه الأستاذ الحساوي، ولن نذكر عنه أكثر من ذلك فهو في الكويت معروف بجده، وعمله، وخلقه، وقد تولى أعلى المناصب، وأدار كثيراً من الأعمال، فقام بها خير قيام.

ونحن نقدم هذا الاقتراح، ونوقع عليه جميعاً، راجين ان يصدر قراركم بما فيه الصالح ان شاء الله.

وبعدها قرأ د. مرزوق الغنيم رد المبطط الكبدي على رسالة ديوانية الثلاثاء مبدياً فيها موافقته وترحيبه بترشيح المهندس الحساوي وكيلا له بعد خلو المنصب، وهذا نص الرسالة:

تلقيت رسالتكم الكريمة التي تضمنت تعزيتكم لي بوفاة المرحوم ابراهيم الشطي الذي احتفظ له بمودة وتقدير كبيرين، وكان أميناً على تمثيله لي في بلدكم الطيب، وهو - كذلك - من تعرفونه بأكرم الاخلاق واطيب العادات، فرحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.

وأشكركم على اقتراحكم، واختياركم المهندس فهد الحساوي وكيلاً لي بعد خلو مقام الوكالة، وأنا موافق على اقتراحكم، عسى الله ان يوفقه فيما هو قادم.

وفي حفل تنصيب المهندس فهد الحساوي وكيلاً للمبطط الكبدي ألقى رائد الديوان د. يعقوب الغنيم قصيدة حملت رثاء الشطي وتهنئة الحساوي والترحيب بالمبطط الكبدي بعد طول غياب عن الكويت.

ثم ألقى الشاعر خالد المنشرح العجمي قصيدتين، الأولى رثاء للأستاذ ابراهيم الشطي، والثانية تهنئة وترحيب بالمبطط الكبدي وتهنئة لوكيله الجديد فهد الحساوي.

الى ذلك ألقى الأديب طالب الرفاعي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها: ان الحساوي غدا على رأس اولئك المحظوظين. فكيف والثقة والمكانة الرفيعة التي حظي بها لاقت اجماعاً فريداً كبيراً وفرحاً كبيرا عبر عنه جميع حضور الديوان بالتبريك والتهنئة القلبية الخالصة.

وأضاف: انني اذ ابارك لفهد الحساوي بمنزلته لادعو من الله العلي القدير ان يسدد خطاه، وان يكون خير خلف لخير سلف، واثقاً بأنه بخبرته الحياتية كإنسان نبهٍ وكمهندس عرف خفايا الحياة قادر على تجديد الدماء في خطابات العلامة المبطط الكبدي، وهندستها كي تبدو ملائمة للحظة الانسانية التي نحيا، وتكون كلمة حق بليغة باقية على مر الأيام والعصور.

وفي ختام الأمسية أعلن الدكتور مرزوق الغنيم التصديق على اختيار فهد الحساوي وكيلا عاما للمبطط الكبدي للسنوات القادمة، ناقلا دعوات وأمنيات رواد الديوانية له بالشفاء العاجل.

من هو المبطط الكبدي؟!

على هامش الأمسية وفي تصريح خاص لـ النهار كشف المبطط الكبدي عن هويته واسمه الحقيقي، وقال: اسمي عبدالله غلوم علي محمد موجه في وزارة التربية والتعليم وكنت مسؤولاً عن الفنون المسرحية بإحدى المدارس، وعملت في الترويج السياحي ولي نشاطات ومشاركات أخرى.

وقال: أنعى الأخ والصديق والانسان النبيل المرحوم إبراهيم الشطي، وأبارك لأخي المهندس فهد الحساوي على الثقة في وكالة أعمالنا في الكويت التي أمر عليها منذ المرحلة الإعدادية والآن عمري 75 عاماً. وأنا نائب رئيس فرقة المسرح الكويتي، وكنت رئيس وفد الكويت في مهرجان الدن الثقافي المسرحي في سلطنة عمان قبيل أيام.

وأعرب المبطط الكبدي عن خالص أمنياته بالصحة وطول العمر لرائد ديوانية الثلاثاء الدكتور يعقوب الغنيم الذي كان أحد تلاميذه ونهل من بين يديه العلم والقيم ومبادئ المعرفة.