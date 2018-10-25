وطن النهار

أبوظبي - (كونا): اكد استاذ الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور يعقوب الكندري أمس الاربعاء اهمية توثيق التاريخ الشفهي والحفاظ على التراث الخليجي باعتباره إرثا ثقافيا لدول المنطقة وأحد معالمها الانسانية والحضارية.

وقال الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في المؤتمر الخليجي السادس للتراث والتاريخ الشفهي الذي تستضيفه حاليا ابوظبي «ان المؤتمر يعد محطة مهمة لمناقشة الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بتراث الآباء والاجداد تحت مظلة ثقافية خليجية». وأوضح انه يشارك في هذا المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية دولة الامارات (بعام الشيخ زايد) بورقة علمية ودراسة ميدانية تحمل عنوان (زايد في عيون الكويتيين).

واضاف ان الدراسة التي تناولت رؤية وانطباع الكويتيين عن فقيد الامارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان اشتملت على 517 عينة لكلا الجنسين وتضمنت فئات عمرية ما بين 18 عاما و84 عاما.

وذكر ان الدراسة ابرزت المكانة المرموقة التي يحتلها الفقيد الراحل في قلوب الكويتيين، مشيرا الى ان جميع الاجابات عن اسئلة الاستبيان جاءت ايجابية رغم تفاوت اعمار المشاركين.

