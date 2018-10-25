وطن النهار

مع قرب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد، والتي ستشهد كذلك استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من قبل كل من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري، تكللت جهود النواب بالنجاح في الضغط على رئيس الوزراء، لاعادة البعض من الجناسي المسحوبة والتي كان البعض منها قد سحب على أساس أن أصحابها حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة كالتزوير او الانتساب الى عوائل او غيرها من أسباب، اما المجموعة الأخرى فقد تكون الأسباب سياسية، لاسيما على أحداث ما عرف بـ«كرامة وطن» وتفاعل الفاعلين السياسيين آنذاك مع أحداث الربيع العربي حيث كان يراودهم بتغيير سياسي كما حدث مع عدد من الأنظمة السياسية آنذاك بدءا بتونس ومصر وليبيا واليمن، والتي شهدت سقوط انظمة لتبدأ صفحة جديدة مع قيادات جديدة قديمة، الا ان البعض الآخر كسورية واليمن علق بأنظمة وكثر عدد اللاعبين السياسيين، وأصبح الوضع كما هو ان لم يكن اسوأ بسبب عدم الاستقرار وانتشار الأمراض والأوبئة وفقدان السيادة وكثرة الأيادي الاقليمية والدولية وتجار الأسلحة والأعضاء البشرية والاتجار بالبشر فتحولت الى سوق رائجة لكل اعمال غير شرعية ولاشريفة، وكانت تلك النتائج المدمرة التي دفعت الكثير من القيادات السياسية في الكويت بمختلف اطيافهم لمراجعة مواقفها من ذلك التغيير والتأكيد على حنكة القيادة السياسية.

ستكون بداية موسم هادئ، لاسيما وان النواب كذلك يراهنون على العفو العام، وعلى الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بوضع النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي لاسيما بعد صدور الأحكام، ما يعني بأننا مقبلون على تسويات سياسية ومساومات سوف تلقي بظلالها بشكل كبير على طبيعة التعاطي السياسي، يبقى التأكيد على جزئية الجناسي، بأنها ليست الا الانتماء القانوني للدولة، وهي بلا شك حق سيادي الا انه في الوقت نفسه يجب ألا تقع ضمن اوراق المساومات السياسية، وتمارس من خلالها العدالة في المنح، بل ان ارجاع الجناسي لا يجب ان يقتصر على مجموعة سياسية معينة دون غيرها، ما يخلق حالة من فقدان العدالة الاجتماعية ما بين المواطنين، على الحكومة ان تعي تلك المعادلة وهي تجعل تلك القضية المهمة مساحة رئيسة للصراع والمساومة. والسؤال الأهم ماذا عن بقية الجناسي المسحوبة والتي أقرت اللجنة المشكلة الحكومية بوجوب ارجاعها؟ هل ستقوم الحكومة بهذه الخطوة احقاقا للعدالة الاجتماعية ام انها ستقفل ذلك الباب بعد ان حققت اهدافها السياسية؟

