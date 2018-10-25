وطن النهار

في وجه التحديات والكوارث التي تواجهها المجتمعات العربية، وعلى الأخص التناحرات الدينية والطائفية، والفساد المستشري، وتفاقم الصراعات العنفية، وتنامي المطالبين بالانفصال عن أو تقسيم الأوطان، وغياب الشفافية في الحكم.. هناك حاجة ملحة لمواجهتها بثقافة سياسية وطنية جامعة. وهي ثقافة يتبناها الجميع، وتخدم الجميع، وتركز على المشترك، وتعلو على الانتماءات الثقافية الفرعية دون أن ترفض تواجدها بتسامح وسلمية. كما أنها ثقافة تتغذى من الثقافة العربية الأم ومن قيم الثقافة الانسانية المشتركة بين البشر. انها، اذن، ثقافة سياسية وحقوقية في الدرجة الأولى، ولكن تأثيراتها ونتائجها تمتدُ الى حقول الاقتصاد والاجتماع أيضا. في اعتقادي أن الثقافة السياسية الوطنية تلك تنطلق من، وتدور حول شعار ومفاهيم المواطنة. تحقيق هذا الشعار، بكل مفاهيمه الفكرية ومتطلباته الحقوقية السياسية والانسانية، هو المدخل لتلك الثقافة. هناك أبعاد فكرية وتنظيمية أربعة لمفهوم المواطنة، وبالتالي لتلك الثقافة:

أولا: هناك البعد القيمي الأخلاقي الانساني الذي يؤكد قيمة الحرية، بما فيها حرية المعتقد والتعبير والنشاط المدني، وقيمة المساواة، بما فيها المساواة بين المرأة والرجل وفي الفرص الحياتية والثروة العامة، وقيمة التكافل والتعاون والاعتماد المتبادل بين مكونات المجتمع، وقيمة العدالة، بما فيها عدم التمييز أو القبض التعسفي أو النفي أو التعذيب.

ثانيا: هناك البعد السياسي الذي يرتكز على مبادئ ومنهجية وتنظيمات الديموقراطية، بما فيها اختيار سلطات الحكم، وتوازن سلطة الدولة مع سلطة المجتمع، وحق تكوين مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وتلاوينها، وبالتعددية السياسية والثقافية والدينية، وبالتداول السلمي الدوري للسلطة، وبحرمة المسكن والمراسلات، وبالحصول على الجنسية، وبحق التنقُل والسفر دون عوائق غير قانونية.

ثالثا: هناك البعد القانوني، بما فيه عقد اجتماعي في شكل دستور عقدي وقوانين صادرة عن سلطات تشريعية منتخبة من خلال نظام عادل وشفاف.

رابعا: هناك البعد الاقتصادي والاجتماعي وتطبيق صارم لمتطلبات العدالة الاجتماعية، بما فيها مكافحة الفقر والحق في العمل والحماية من البطالة والتأمين ضد عجز الشيخوخة.

لكن المواطنة ليست فقط مبادئ وحقوق، اذ أنها لن توجد في الواقع الا اذا قام المواطنون بواجباتهم اضافة لممارسة حقوقهم. انها نتاج نشاط وتفاعل بين الحقوق والواجبات عند الفرد وعند الجماعات. وهي، ككل كائن اجتماعي حيُ تحتاج لبيئة ملائمة لنموها وصونها، تعينها ولا تعيقها.

من هنا تصبح المواطنة شعارا فارغا غير متحقق في الواقع اذا كان توزيع القوة السياسية في المجتمع غير متكافئ، وتوزيع الثروة الاقتصادية غير عادل. ولذلك ففي مجتمعاتنا العربية تبرز ثقافة واشكالية عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المجتمعية كأحد أهم العوائق أمام التساوي العادل في المواطنة.

من هنا أيضا يصبح بقاء كلمات مهينة من مثل الرعية والمكرمات ورب العائلة في القاموس السياسي العربي متناقضا لمبدأ الكرامة الانسانية في المواطنة.

ولأن المواطنة هي تفاعل متوازن بين الحقوق والمسؤوليات فإن اعطاء وزن للحقوق على حساب المسؤوليات في مجتمعاتنا هو خطأ فادح. فمسؤوليات من مثل الالتزام بالقيام بواجب التصويت في الانتخابات البلدية والبرلمانية، والمحافظة على النظام العام، ورعاية وحماية البيئة المحلية، والمساهمة في النشاطات التطوعية لمساعدة المواطنين الآخرين هي مسؤوليات أساسية لا تكتمل المواطنة بدون ممارستها من قبل المواطن.

اذا كنا، نحن العرب، نريد التبني للثقافة السياسية الوطنية الجامعة، المبنية على مبدأ المواطنة، فإننا مطالبون، من أجل تفعيل المواطنة الحقيقية في الواقع العربي، بالقيام بالآتي: استئصال كل أنواع الاستبداد والفساد، مكافحة الفقر والجهل والمرض، الدخول في اصلاحات تراكمية في الحياتين السياسية والاقتصادية، المراجعة التحليلية النقدية للثقافة العربية تمهيدا لبناء ثقافة ذاتية جديدة، بناء نظام تعليمي يهيئ الطالب لممارسة حقوق وواجبات المواطنة، وجود نظام اعلامي يساهم في التوعية المستمرة بمستلزمات المواطنة ويبعد نفسه عن كل مايجرح مفاهيم المواطنة، وممارسة معقولة من قبل سلطات الحكم للشفافية في الحياة العامة.

لنلاحظ أن كل ماقلناه عن متطلبات تواجد المواطنة وتطبيقها في الواقع يرتبط أشد الارتباط بموضوع تواجد الديموقراطية في الحياة المجتمعية العربية.

ولأن تواجد الديموقراطية في الحياة العربية يواجه اشكاليات تتعلق بسلطة الحكم من جهة وبثقافة المجتمع من جهة أخرى نستطيع أن ندرك مقدار التضحيات والجهود والنشاطات النضالية المطلوبة من أجل الانتقال الى ثقافة سياسية وطنية ترتكز على مفاهيم ومنهجيات المواطنة. انه الطريق للخروج من الجحيم الذي وصلنا اليه في طول وعرض بلاد العرب.

