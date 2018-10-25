وطن النهار

نحن بلد أنعم الله عليه بكل الامكانات التي لم يحصل عليها أي بلد في العالم، وبفضل الله فإن الجميع يتمتع بكل تلك الامكانات، وصار الكل يحسدنا على تلك النعمة. ومع ذلك دب الوهن فينا بسبب اننا لانحسن ادارة أوضاعنا من جميع النواحي التعليمية والصحية والمادية. وافسدت الثروة حياتنا وصرنا نحسد بعضنا على ما نملك. ومن ثم تكالبنا بكل الطرق الملتوية للكسب بكل أنواعه. سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية، لذلك صار المجتمع كله تقريبا يبحث عن السبل للحصول على مراكز أو أموال بدون تعب أو استحقاق. ومن هنا بدأ البلد في سباق مخيف بين أبنائه في التكالب على الحصول على ما يريد بأي طريقة بغض النظر عن قانونيتها من عدمه. وصار المجتمع يسير مباشرة أو غير مباشرة بطريقة التعامل بازدواجية مع الواقع من حيث أنهم يتكلمون عن الحقوق والواجبات في الحياة العامة أما في الحياة الخاصة فعندهم كل شيء مباح ومن هنا وضعت هذه الازدواجية البلد في متاهة غير عادية من حيث كثرة الفساد وضعف الوازع الوطني والتسيب في العمل العام ومن هنا السؤال المهم: لماذا يحصل ذلك؟ ولماذا الكل تقريبا متورط بذلك؟ انه سؤال مهم ومشروع: لماذا يحصل ذلك؟ شيء يحتاج الى تحليل جدي وواجب لاصلاح الوضع. وكيف نستطيع اصلاح الوضع؟ الذي يدور في حلقة مفرغة. ان الاصلاح يجب أن يتحقق عن طريق النخبة من ابناء المجتمع الذين تقع عليهم مسؤولية وطنية في التحرك لقرع الجرس بمخاطر الاستمرار في هذا النهج وعمل البرامج المطلوبة لاصلاح وافهام المجتمع بأنه يسير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعامل أفراده مع الواقع بازدواجية والتي وضعت البلد في متاهة غير عادية في خراب البلد، بدون احساس بتأنيب الضمير. وصار الأمر كأنه شيء عادي ولا يحس بخسارة الوطن من تصرفه هذا غير الواعي وغير المسؤول، وصرنا نتكلم عن الحق وتطبيق القانون في الدواوين وفي الأماكن العامة ولا نتكلم عن الحق وتطبيق القانون في ممارساتنا الشخصية اليومية انها مأساة يمر بها المجتمع فكيف نصلح ذلك؟ وليس هناك سحر في تغيير الواقع التعيس ويحتاج الى جانب تحرك النخبة في العمل على اعادة تأهيل المجتمع في برامج التربية والتعليم المتدنية والتي لا تفيد المجتمع ومخرجاته. والعمل الجاد على محاسبة المتنفذين الذين ينشرون الفساد في كل مواقعهم وهم سبب ازدواجية وانحدار المجتمع انها مأساة يجب الوقوف عليها واصلاح الخلل في تربيتنا وتعليمنا. ان البلد يحتاج الى فكر جديد في التعامل الجاد مع مشاكل المجتمع بصدق وشفافية عاليين لتحقيق التوازن الطبيعي كأي مجتمع يريد ان يعيش ويستمر بأمان من أجل الأجيال القادمة، ومن أجل هذا البلد المعطاء الطيب.

