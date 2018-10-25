وطن النهار

طغت على السطح معاناة طالبات ومعلمات مدرسة الصفا لصعوبات التعلم هذه المدرسة التي تم افتتاحها في منطقة العدان عام 2014 وهي مدرسة متوسطة بنات تضم طالبات من فئة خاصة ممن يعانين من صعوبات التعلم ومشاكل في التذكر والقراءة والكتابة.

ففي البداية كان التدريس في هذه المدرسة يتبع وثيقة لمركز تقويم الطفل في منطقة السرة وعلى هذا الاساس تم اخذ دورات للمعلمات في المركز لتعليمهن طرق تدريس صعوبة التعلم.

وكانت المعلمات في البداية يضعن الاختبارات داخل المدرسة وذلك حسب قدرة الطالبات بحيث تتوافق الاختبارات مع ذاكرتهن وقدراتهن على استيعاب المناهج، وفجأة وبدون سابق انذار وفي حالة من تخبط للمراقبين والقرارات العشوائية حيث تم الغاء الوثيقة وضم المدرسة الى التعليم العام بحيث يتوافق المنهج واختبارات الوزارة وذلك دون تهيئة للطالبات واولياء أمورهن وتم فقط زيادة نصف ساعة للاختبار النهائي.

والسؤال الآن هل باعتقادكم ان نصف ساعة كافية لعلاج صعوبات التعلم لدى هؤلاء الطالبات؟! حيث يمثل ذلك ظلما للطالبة قبل المعلمة مما يؤثر ذلك على تحصيل الطالبات للمعلومات والمناهج ويزيد الضغط على اولياء أمورهن ويعقد مسألة تعليمهن.

أيضا من المعوقات التي يجب وضع حل لها أن وقت الحصة الدراسية هو 45 دقيقة وهو وقت طويل لا تستطيع الطالبات الاستيعاب فيه والتحصيل الدراسي حيث يجب أن يقل وقت الحصة حيث إن 45 دقيقة تمثل إرهاقاً ذهنيا لهؤلاء الطالبات اللاتي يحتجن الى اوقات من الراحة وذلك لقدراتهن الضعيفة على الاستيعاب.

أيضا من المشكلات التي تواجه هذه المدرسة ومعلماتها وطالباتها طول الدوام الدراسي الذي أصبح يمتد إلى الواحدة والنصف ظهراً وهذا بلا شك يمثل عبئا عليهن ما يحتاج الى مجهود مضاعف لاستكمال هذا اليوم الطويل وهن بالاساس يحتجن الى الرفق في تعليمهن وجعل المدرسة بيئة جاذبة مريحة.

أيضا من المشكلات المستعصية التي تعاني منها المعلمات هي تحمل اعباء أخرى غير المهمة الاساسية التي وجدن من أجلها، حيث يتم استنفاد طاقة المعلم في نصاب عال، كما أن المدرسة تحتاج الى تجهيز طاولات ومناوبة خاصة للمواد الاساسية.

كما أن مرافق المدرسة لا تتوافق مع متطلبات التعليم لهذه النوعية من الطالبات من صفوف متسعة ووسائل تعليمية مختلفة تساعد هذه الفئة من الطالبات اللائي يعانين من صعوبات التعليم على استيعاب الدروس بسهولة ويسر، كما أن مبنى المدرسة ضيق جدا، مما يسبب ضغطا نفسيا على هؤلاء الطالبات، لذا رسالتي للقائمين على هذه المدارس النظر في هذه المشاكل بفتح المزيد من فصول صعوبات التعلم في مدارس اخرى تواكب أحدث المواصفات العلمية بحيث تكون هذه المدارس قادرة على علاج هذه المشكلات لدى الطالبات من صعوبات التعلم حتى تتخرج الطالبة وهي قادرة على التكيف مع المعاهد والكليات والجامعات فهؤلاء هن مستقبل وطننا.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

