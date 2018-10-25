وطن النهار

شي حلو أن نرى الرجل المناسب في المكان المكان وهذه من ايجابيات العمل في أي جهة، وهذا ما كنا نفتقده في أغلب مؤسساتنا الحكومية، ولكن ما سمعته وقرأته وشاهدته يؤكد أننا بدأنا بالطريق الصحيح، ولعل خطوة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هي أولى وأهم هذه الخطوات، وكذلك قدرة المسؤول على اتخاذ القرار.

اليوم أحببت أن أنقل ماشاهدته بأم عيني من ايجابيات العمل في ادارة مرور حولي، فقد رأيت عسكريا برتبة عقيد يقف عند الممر ويدقق على المعاملات وبابتسامة يتحدث مع جميع المراجعين، ورأيته أيضا يتنقل ويتحرك ويحاور الموظفين وعندما سألت عنه قال لي أحد الموظفين: انه مدير ادارة مرور حولي العقيد حمد المري، فسألته: أين مكتبه؟ قال لي: بالدور الثالث ولكنه يوميا عندما يحضر الى العمل يستقبل المراجعين ويجلس مع الموظفين وبعدها يذهب الى مكتبه ليستكمل استقبال المراجعين. وفعلا ذهبت الى مكتبه فرأيته يستخدم سياسة الباب المفتوح ويحاول مساعدة الجميع بحدود القانون وصلاحياته، ويعمل على تخفيف الاجراءات عن المراجعين.

لم اذهب الى المرور لانهاء معاملة لأن الحكومة جزاها الله خير جعلتنا ننهي كل اجراءاتنا الحكومية في خدمة المواطن والتي تنتشر مراكزها في أغلب مناطق الكويت وتعمل على فترتين صباحية ومسائية، ولكني ذهبت لأرى وأتاكد مما يقال وأسمعه عن هذا الرجل والذي يشيد به أغلب من راجع هذه الادارة، وللامانة الصحافية أنقل مارأيته بعيني وأعطي كل ذي حق حقه.

وكما أنتقد تقصير أداء أي جهة حكومية مقصرة، فلابد من الاشادة بأي عمل اسمع عنه وأشاهده، وانا أحيي من قام بوضع هذا الرجل في هذا المكان لأنه يستحق وأحيي هذا الشخص أيضا الذي يعمل بصمت وباخلاص فقط لارضاء ربه وضميره.

بكل أمانة لا أعرف هذا الرجل ولم التق به، الا أنني شاهدت بأم عيني مارويته قبل قليل عدة مرات، و أقول له ومن كل قلبي: شكرًا لك وبارك الله بك وجزاك الله خير الجزاء على إخلاصك بعملك وأدائه على أكمل وجه، وأحيي أيضا من وضعك في هذا المكان.

ختاما: المواطنون يحتاجون لكثيرين في كل وزارات الدولة والادارات الحكومية من أمثال هذا الرجل المخلص بعمله وليس فقط في وزارة الداخلية.

