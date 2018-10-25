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بغداد- الوكالات: شكل مجلس النواب العراقي امس لجنة خاصة لدراسة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي استعدادا لمنحه وفريقه الحكومي الثقة.

وقال مصدر في الدائرة الاعلامية بالبرلمان ان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ترأس امس اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة المنهاج الوزاري لحكومة عبدالمهدي. واضاف ان جلسة المناقشة عقدت بحضور ممثلي الكتل النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب.

وكان عبدالمهدي قدم منهاجه الحكومي للبرلمان العراقي لدراسته قبل عرضه مساء الثلاثاء مع التشكيلة الوزارية الجديدة لنيل الثقة. وتضمن المنهاج الحكومي خمسة محاور رئيسة تتعلق باستكمال بناء اسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي وسيادة النظام والقانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي والاستثمار الامثل للطاقة والموارد المائية والاقتصاد والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.

ويعقد البرلمان العراقي جلستين، الأولى لمناقشة البرنامج والثانية لتقديم تشكيلة حكومية ناقصة للتصويت عليها على أن تستكمل في وقت لاحق حيث يشير في البرنامج إلى أنه اختار وزراء كفوئين مستقلين بعيدًا عن المحاصصة المقيتة.

وستتشكل الحكومة الجديدة من 21 وزارة لكن عبد المهدي عرض على البرلمان أسماء 15 منهم للتصويت،على أن يتم استكمال التصويت على التشكيلة في وقت لاحق بعد انتهاء حواراته مع القوى السياسية حول مرشحيها للحقائب الوزارية.

وأشار عبد المهدي في مقدمة برنامجه الحكومي أن التشكيلة الوزارية جاءت من عناصر منتمية وغير منتمية ميزاتها الأساسية الكفاءة والخبرة، والقدرة على القيادة وإحداث التغيير المطلوب.

وشدد عبد المهدي على نقاط عدة أوضح فيها أن مضامين المنهاج الحالي لا تشمل جميع الأمور بل تعكس إشارات سريعة لمنهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب، آملًا بأن تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خلال الأيام الـ 100 الأولى وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري.

وأكد «إننا لن نتساهل مع أية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة أو بعد تشكيلها».

وتعهد البرنامج الحكومي بتوسيع الحكومة الالكترونية وإبعاد القوات المسلحـة العراقية عن المدن والمناطق السكنية وكذلك تسريع وزيادة إدامة منظومة تصدير النفط الخام عبر تركيا والأردن وتشجيع الاستثمار في الكليات الحكومية ورفع مستوياتها.

وأشار إلى العمل على إنجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر والإسراع في إكمال طريق المرور السريع وكذلك تحويل الأصول الجامدة كالمسارح والأبنية الأخرى إلى أصول متحركة».

وقال مصدر عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الأسماء المرشحة هي قصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي، وثامر الغضبان أو كريم الحطاب لوزارة النفط، وخالد شواني لوزارة العدل»، لافتًا إلى أن «وزارة المالية حسمت للديمقراطي الكردستاني وهي بين مرشحين اثنين فؤاد حسين أو هوشيار زيباري». وتابع إن «وزارة الهجرة والمهجرين رشحت إليها القيادية بالديمقراطي الكردستاني فيان دخي، فيما لا تزال وزارة الدفاع محصورة بالترشيح بين اثنين هما نجم الجبوري وهشام الدراجي».

