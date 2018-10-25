عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس، عن دخول مليون زائر إلى العراق لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين سيد الشهداء سبط الرسول الأعظم محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وآله وسلم- في محافظة كربلاء.

وقال إعلام الهيئة في بيان إن «عدد الزائرين الوافدين عبر منافذنا الشيب، الشلامجة، زرباطية، سفوان، مطارات النجف والبصرة وبغداد، بلغ أكثر من مليون زائر من دول وجنسيات عدة لغاية ليلة أمس الساعة 12». وأضاف البيان، أن «عملية دخول الزائرين إلى العراق تجري بانسيابية عالية في جميع المنافذ الحدودية».

يشار إلى أن الملايين من داخل العراق وخارجه يقصدون في الـ20 من صفر من كل عام محافظة كربلاء لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس -عليهما السلام-.

