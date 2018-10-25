عربيات ودوليات

دمشق- اسطنبول- الوكالات: وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى دمشق امس للقاء عدد من المسؤولين السوريين. وقالت مصادر دبلوماسية في دمشق، إن «دي ميستورا وصل إلى دمشق بعد توجيه دعوة له من الحكومة السورية».وسيلتقي دي ميستورا، خلال زيارته الأخيرة لدمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعددا من المسؤولين السوريين لبحث تشكيل اللجنة الدستورية التي أُقرت في مؤتمر سوتشي. ورجحت المصادر أن يلتقي دي ميستورا أيضا الرئيس السوري بشار الأسد. تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي كان أعلن أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل. وتهدف الزيارة إلى إقناع النظام بتأييد تشكيل لجنة تكلف صياغة دستور جديد، بحسب الأمم المتحدة. وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي إن دي ميستورا سيبقى «بضعة أيام» في العاصمة السورية.وبضغط شديد من الغربيين، سيسعى دي ميستورا إلى تبديد تساؤلات الحكومة السورية حول الأشخاص الذين ستضمهم هذه اللجنة. وتطالب الدول الغربية الموفد الأممي بأن يجمع هذه اللجنة في أسرع وقت لإطلاق عملية سياسية لا تزال تتعثر في مواجهة الجهود الدبلوماسية الموازية التي تبذلها روسيا وإيران وتركيا واستعادة النظام السوري السيطرة على قسم كبير من البلاد. وتنص خطة الأمم المتحدة على أن تضم اللجنة 150 عضوا: خمسون يختارهم النظام وخمسون تختارهم المعارضة وخمسون يختارهم الموفد الأممي. وسيكلف 15 عضوا يمثلون هذه المجموعات الثلاث (خمسة أعضاء من كل مجموعة) إعداد دستور جديد. لكن دي ميستورا أوضح لمجلس الأمن أن دمشق ليست موافقة على الأشخاص الذين سيختارهم الموفد الأممي، مشددة على ضرورة ألا يهيمن أي طرف على اللجنة.

على صعيد اخر أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انسحاب قسم كبير من العناصر الراديكالية والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية. وأوضح أكار خلال استضافته امس في اجتماع محرري وكالة «الأناضول» أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90%. وتابع قائلا «سنجد فرصة لمناقشة مسألة المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر». وأضاف أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها. وأشار إلى أن قوات بلاده استطاعت تطهير مساحة ألفي كيلو متر مربع من الإرهابيين في الشمال السوري، وحيدت نحو 3 آلاف إرهابي من «داعش» في عملية درع الفرات. وتطرق إلى ملف مدينة منبج بريف محافظة حلب وخارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال أكار في هذا الخصوص «عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأميركي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات».

