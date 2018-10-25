عربيات ودوليات

باريس- أ. ف. ب: كشف مصدر فرنسي أن باريس أبلغت بوجود نحو 150 طفلا من أبناء «جهاديين فرنسيين» في سورية وستبدأ إجراءات لإعادة بعضهم الى فرنسا. وتم الإبلاغ عنهم من قبل العائلات في فرنسا أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد منذ دحر تنظيم «داعش» في العام 2017. وقال المصدر الفرنسي الذي رفض الكشف عن اسمه إنه تم تحديد هويات قسم منهم فقط ومكان تواجدهم بدقة في المناطق الكردية ما يمهد الطريق أمام إعادتهم. وأضاف المصدر الذي لم يقدم أرقاما أن الاطفال وغالبيتهم تقل أعمارهم عن ست سنوات، لن يتمكنوا من المغادرة إلا بموافقة أمهاتهم اللواتي سيبقين في سورية. وتستبعد فرنسا أي عمليات لإعادة راشدين أو مقاتلين أو زوجات يعتبرن ناشطات في تنظيم «داعش» رغم مطالبة محامي العائلات في فرنسا بذلك.

