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آبي يرحب بإطلاق سراح صحافي ياباني في سورية


طوكيو- كونا: أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي امس عن ارتياحه إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق سراح صحافي ياباني مستقل كان مفقودا في سورية منذ ثلاثة أعوام. وقال آبي في تصريح للصحافيين «أشعر بالارتياح لتلقينا أنباء بشأن إطلاق سراح جومبيي ياسودا»، مضيفا ان الحكومة اليابانية ستتأكد في أسرع وقت ممكن من صحة هذه التقارير.
وقدم رئيس الوزراء الياباني الشكر «لدول كثيرة» أظهرت تضامنها من أجل اطلاق سراح ياسودا معبرا في هذا الاطار عن امتنانه الخاص لقطر وتركيا.وكانت الحكومة اليابانية ذكرت الثلاثاء انه تم ابلاغها من جانب السلطات القطرية باطلاق سراح ياسودا ووجوده حاليا في أحد مرافق الهجرة بمدينة أنطاكيا التركية قرب الحدود السورية.


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