عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: حذرت الأمم المتحدة مجدداً من إعلان اليمن دولة مجاعة لتكون الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان خلال الأعوام العشرين الماضية.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن 14 مليون شخص قد يصبحون «على شفا المجاعة» خلال الأشهر القادمة في اليمن في حال استمرت الأوضاع على حالها في هذا البلد، في مذكرة داخلية سلمت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وكتب لوكوك في المذكرة التي تحمل تاريخ 18 أكتوبر أن «الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم. 75% من السكان ما يعادل 22 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة وحماية، بينهم 8,4 ملايين في حال انعدام الأمن الغذائي الخطير وبحاجة إلى توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة».

وأوضح المسؤول الذي قدم عرضا حول الوضع الإنساني في اليمن أمام مجلس الأمن «في أسوأ الحالات، قد يزداد عدد 8,4 ملايين بمقدار 5,6 ملايين، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص على شفا المجاعة في اليمن إلى 14 مليونا».

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر في 16 أكتوبر من أن المجاعة قد تطال ما يصل إلى 12 مليون شخص خلال الأشهر القادمة.

ولفت لوكوك في الوقت عينه، إلى أن «أكبر عملية إنسانية تجري» في اليمن حالياً، مؤكدا أن «أكثر من 200 شريك يقدمون المساعدة والحماية» من خلال خطة إنسانية دولية. وشدد على أن مواصلة تقديم الهبات السخية أمر أساس للتصدي للأزمة، وكذلك الحفاظ على حركة وصول الواردات وحتى زيادتها عبر جميع المرافئ.

من جهته، أكد نائب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان علي نعمان أن الميليشيات الحوثية قامت بممارسة جميع أنواع التعذيب والتهجير القسري للمدنيين منذ انقلابها على الشرعية. وشددت الحكومة الشرعية في اليمن على أن ما يحدث في اليمن من معاناة إنسانية،هو نتيجة للانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل ميليشيات متطرفة.

