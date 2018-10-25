عربيات ودوليات

قتل 11 ارهابيا في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة المصرية بالصحراء الغربية، على ما أعلنت وزارة الداخلية، وقالت الوزارة في بيان رسمي ان قطاع الامن الوطني بالوزارة تمكن من رصد معلومات حول اماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها بالمناطق النائية بالوجه القبلي، التي يسعون لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية وعملياتهم الارهابية. واضافت ان المعلومات باحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط- الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني، مشيرة الى أن هؤلاء العناصر قاموا بتجهيز المأوى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الاسلحة واعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية. وذكرت انه تمت فجر امس مداهمة المنطقة وحال اتخاذ اجراءات حصارها قامت العناصر الارهابية باطلاق النيران تجاه القوات ما دفع القوات للتعامل معهم. وكشفت انه «عثر بحوزة الارهابيين على 4 بنادق آلية وبندقية خرطوش، واخرى تشيكي الصنع، و3 طبنجات 9مم، و5 احزمة ناسفة، وكمية من الطلقات مختلفة الاعيرة، وسائل الاعاشة، بعض الاوراق التنظيمية»، مشيرة الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتتولى نيابة امن الدولة العليا التحقيق.