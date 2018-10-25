عربيات ودوليات

ضربت موجة اغتيالات خطيرة في الفترة الأخيرة، العاصمة الليبية، طالت قادة مسلّحين من مختلف الميليشيات، ومسؤولين أمنيين، وتزامنت مع بدء حكومة الوفاق الوطني والبعثة الأممية تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي تهدف إلى إرساء النظام والأمن في طرابلس، عبر قوات نظامية فقط.

وتشابهت عمليات الاغتيال المتكررة التي شهدتها العاصمة طرابلس، في طريقة تنفيذها، حيث تمّت كلها رميا بالرصاص، آخرها اغتيال مدير فرع مكافحة المخدرات في طرابلس، المقدّم علي بوشهيوة، الثلاثاء، من قبل مسلحين مجهولين، في منطقة قصر بن غشير، ضواحي طرابلس، حسب ما جاء في بيان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وجاء اغتيال بوشهيوة بعد 5 أيام فقط على اختطاف عنصرين من «قوّة الردع الخاصة» التي تسيطر على أجزاء واسعة من طرابلس، ثم اغتيالهما رميا بالرصاص على يد مجهولين، وبعد أقل من أسبوع، على اغتيال القيادي في جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، خيري حنكورة، إثر تعرّضه لوابل من الرصاص أمام فندق المهاري وسط المدينة، على أيدي عناصر مجهولة.

