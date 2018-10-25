عربيات ودوليات

موسكو- واشنطن - الوكالات: اعلنت الدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي رفضها انتشار اسلحة نووية جديدة في اوروبا للرد على تهديدات روسيا، حسبما اعلن امس الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد التهديد الذي اطلقه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتعزيز الترسانة الاميركية واشار الأمين العام في لقاء مع صحافيين الى انه من المقرر ان تجتمع الدول الأعضاء الـ23 اليوم في مقر الحلف في بروكسل لمناقشة عواقب التحدي بين موسكو وواشنطن، ونبه الى «اننا لانريد خوض حرب باردة جديدة ولا نريد سباقاً جديداً للتسلح»، مضيفا «لا اعتقد ان الدول الأعضاء في حلف شمال الطلسي ستوافق على نشر المزيد من الأسلحة النووية في اوروبا للرد على النظام الصاروخي الروسي الجديد» الذي تطلق موسكو عليه «9 ام729».

وأعلن ترامب ان بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعتها مع روسيا العام 1987 مهددا بتعزيز ترسانته النووية لمواجهة نشر موسكو منظومة صاروخية جديدة بعيدة المدى. وأقر ستولتنبرغ بأن قرار الرئيس الأميركي لم يحظ بموافقة جميع الدول مشيرا الى ان دول الاتحاد الأوروبي طلبت «الحفاظ على هذه المعاهدة الضرورية للأمن». ولفت الأمين العام الى ان «معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى لن تؤتي ثمارها ما لم يتم احترامها. ان الولايات المتحدة تحترم التزاماتها ولكن روسيا تنتهكها».

وأعلن «أن ممثلي (الدول الأعضاء) سيجتمعون لمناقشة عواقب نشر المنظومة الصاروخية الروسية الجديدة على امننا» واشار الى ان المحادثات جارية مع موسكو للاتفاق على اجتماع يجمع بين دول التحالف وروسيا. وتجري دول الأعضاء في الحلف اليوم في النروج اكبر المناورات العسكرية منذ نهاية الحرب الباردة وتهدف هذه التدريبات الى اظهار قدرات الحلف الدفاعية. واشار ستولتنبرغ الى ان المناورات هي «رسالة واضحة موجهة لجميع المعتدين».

ودعي مراقبون عسكريون روس ومراقبون من بيلاروسيا لمشاهدة التدريبات. وستشكل هذه اكبر حركة من نوعها لعسكريين وآليات للحلف منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، رغم انها اصغر من تدريبات «فوستوك-18» التي اجرتها روسيا والصين الشهر الماضي وتهدف تدريبات مثل «ترايدنت جانكتشر 2018» الى تدريب القوات على كيفية التحرك بقوة كبيرة وبسرعة في حال اي غزو ضد دولة عضو في الحلف عند تفعيل «المادة الخامسة» من ميثاق الدفاع المشترك. الى ذلك ابدى الكرملين الاربعاء «استعداده» لبحث احتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الى الولايات المتحدة السنة المقبلة كما اقترح مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين «نحن مستعدون تماما» للنظر في مثل هذا الاحتمال، لكنه اوضح انه لم يتم اتخاذ «أي قرار ملموس» في هذا الصدد. من جهة ثانية قال بيسكوف ان الولايات المتحدة اتخذت قرار الانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى وأنها تعمل على صياغته في اقرب وقت، واصفا القرار الأميركي بأنه خطير معتبرا اياه اعلانا لنوايا الدخول في سباق تسلح. وقال بيسكوف للصحافيين «حسب ما فهمنا لقد اتخذ الجانب الأميركي القرار، وسيصيغون رسميا اجراءات الانسحاب من هذه الاتفاقية في اقرب وقت».

