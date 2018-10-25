عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن مايك بنس نائب الرئيس الاميركي ان قوة الفضاء التي يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب تشكيلها، ستكون في مرحلة اولى «قيادة موحدة» وهي درجة اقل من وضع الجيش السادس كما تم التخطيط لها في الاصل. وأوضح في اجتماع للمجلس الوطني للفضاء الذي نفض ترامب الغبار عنه العام الماضي،ان الادارة الاميركية تنوي انشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020. وسيطلب الرئيس في مرحلة اولى من الكونغرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين اليوم في مجال امن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة. وقال نائب الرئيس اثناء نشاط نظمته صحيفة «واشنطن بوست» ان المجلس الوطني للفضاء اوصى الرئيس بالبدء باقامة قيادة فضائية موحدة كما فعلنا مع القوات الخاصة.

وقال «لنبدأ بوضع الجميع تحت قيادة موحدة» مضيفا انه يريد انشاء وكالة لتنمية الفضاء تكلف تطوير التكنولوجيا. واضاف ان نحو 60 ألف شخص يهتمون حاليا بأمن الفضاء موزعين على مختلف فروع القوات المسلحة وفي اجهزة الاستخبارات.

وأوضح نائب الرئيس «في مرحلة اولى الامر لايشبه باقي الفروع العسكرية سيكون دعما» لها و«يمكن للكونغرس في المستقبل والحكومات المقبلة ان تطور قوة الفضاء وتجعلها اكبر كما تريد». ويتعين ان يصادق الكونغرس على هذا الخيار الذي يختلف عن اقامة فورية لجيش فضاء يكون مثل جيشي الجو والبر، وهو خيار من شأنه ان يثير انقسامات بين البرلمانيين.

