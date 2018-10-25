عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس ان بلاده ستعلن عن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل اليها حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي للرأي العام العالمي، بشكل فوري. وجاء تصريح اردوغان في كلمة القاها خلال مشاركته في ندوة دولية اقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة انقرة، بعنوان «من شورى الدولة الى المحكمة العليا».

وأوضح اردوغان انّ التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنته بعد وأن بلاده تقوم بالتفتيش وجمع الأدلة. وأضاف الرئيس التركي ان العالم يتابع قضية مقتل خاشقجي عن كثب.

واكد اردوغان، ان بلاده لن تسمح للمسؤولين عن مقتل خاشقجي بالافلات من العدالة.

في غضون ذلك افادت صحيفة قريبة من السلطة التركية امس ان اجهزة الاستخبارات التركية اطلعت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي آي ايه» على العناصر التي جمعتها في اطار التحقيق في قضية خاشقجي خلال زيارتها تركيا. وذكرت «صباح» احدى ابرز الصحف التي تنشر «تسريبات» تركية منذ بدء القضية ان اجهزة الاستخبارات التركية «أطلعت جينا هاسبل على الأدلة المرتبطة». وقالت الصحيفة خصوصا ان الجهاز التركي عرض على مديرة السي آي ايه «مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والعناصر التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة ومنزل القنصل السعودي» في اسطنبول. وفي واشنطن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيكون هناك اجتماع للتباحث بشأن وفاة خاشقجي. وأوضح ان الاجتماع سيضم «أشخاصا كانوا في الشرق الأوسط» دون ان يوضح

على وجه التحديد من سيحضر الاجتماع، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ الاخبارية. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض «لقد حصلنا على قدر كبير من المعلومات، وأعتقد اننا سنعلم كل شيء يمكن معرفته».

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان بلاده ستحافظ على المصالح الاستراتيجية مع السعودية مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم فرض عقوبات على المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وأوضح بومبيو خلال مؤتمر صحافي ان هناك اجراءات اميركية مرتقبة ضد المتهمين في قضية خاشقجي قائلا «سنحاسب المتورطين». وأردف بومبيو انه يتخد الخطوات المناسبة مشيرا الى انه سيتم الغاء تأشيرات دخول المتورطين في قضية خاشقجي الى الولايات المتحدة. وتابع وزير الخارجية الأميركي «سنبذل المزيد من الجهد لمعرفة الحقائق بشأن مقتله» مؤكدا ان «الأتراك قالوا لنا ان الفريق السعودي كان متعاملا جدا».

من جهتها اعلنت لندن امس سحب اي تأشيرات دخول بريطانية يحملها المشتبه بهم في قتل خاشقجي. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي امام البرلمان «ان وزارة الداخلية تتخذ تدابير ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة»، مضيفة «ان كان هؤلاء الأفراد يحملون تأشيرات دخول، فسيتم الغاؤها».

