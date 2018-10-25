عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي وصل الى المملكة للمشاركة في مستقبل الاستثمار في السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» انه «تمَّ خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة». وتحدثت معلومات عن ان الحريري سيشارك مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في وقت لاحق في جلسة، اعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر ان محمد بن سلمان سيلقي خلالها كلمة امام المشاركين. وفي الشأن الحكومي جدد الحريري الاعراب امس عن عزمه وتصميمه على تشكيل حكومة الوفاق المنشودة انطلاقاً من ايمانه بأنّ عملية «تدوير زوايا» الخارطة الوزارية لا بد ان تصل في نهاية المطاف الى نقاط تلاقٍ مشتركة تجمع مختلف المكونات الرئيسة اللبنانية حولها، بعيداً عن مفردات «العزل والمعايير والشروط» المرفوضة في قاموسه.

