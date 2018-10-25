عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الولايات المتحدة عاجزة عن تحويل 4 نوفمبر المقبل الى «خاطرة مؤلمة» في اذهان الشعب.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الايرانية ان روحاني خلال ترؤسه اجتماع «المجلس الأعلى للثورة الثقافية»، تطرق الى بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على بلاده يوم 4 نوفمبر.

وقال روحاني «تهدف الولايات المتحدة الى تحويل الرابع من نوفمبر الى خاطرة مؤلمة للشعب الايراني» وأضاف «لكن بفضل روح المقاومة والقيادة الشجاعة للأمة الايرانية لن تنجح (واشنطن) في ذلك».

ومن المقرر ان تفرض واشنطن في 4 نوفمبر حزمة ثانية من العقوبات على ايران تتعلق بالصناعة النفطية، بعد فرض حزمة اولى مرتبطة بصادرات صناعية وعمليات مصرفية في اغسطس الماضي.

من جهته صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بأنه طلب اعفاءات من الولايات المتحدة قبل اعادة فرض عقوبات على قطاعي التمويل والطاقة الايرانيين. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن جاويش اوغلو القول في مقابلة معه في انقرة امس «لقد نقلنا مطالبنا بالاعفاء من الأمر» موضحا انه تمت اثارة القضية خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للعاصمة التركية الأسبوع الماضي.

وقال الوزير ان مسؤولين من شركة تكرير النفط التركية «توبراش» زاروا الولايات المتحدة «لتوضيح سبب احتياجها للمضي في شراء النفط من ايران» دون ان يوضح الموعد الذي جرت فيه الزيارة ومع من جرت المحادثات. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل اليه بين ايران والدول الست الكبرى عام 2015. وانتقد جاويش اوغلو القرارات الأميركية «الأحادية» بشأن العقوبات الايرانية والاتفاق النووي، واعتبر هذا «يضر بمصداقية» الولايات المتحدة. وقال «اننا بحاجة الى التشاور مع دول المنطقة قبل اتخاذ الخطوات (الأحادية).

يتعين عليكم التشاور مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع ايران».

