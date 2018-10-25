عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: وصل وفد امني مصري مجددا امس الى قطاع غزة لاجراء مباحثات مع قيادة حركة «حماس». وكان الوفد المصري اجرى مباحثات مماثلة الاثنين، وهذه رابع زيارة لوفد امني مصري الى قطاع غزة منذ الاسبوع الماضي. ودخل الوفد الى غزة عبر معبر «بيت حانون/ ايرز» الخاضع للسيطرة الاسرائيلية. وأعلن مسؤولون في حماس ان رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل سيزور قطاع غزة قريبا بعد ان كان مقررا زيارته الخميس الماضي وتم تأجيلها. ومن المقرر ان تركز مباحثات الوفد المصري على ملفي جهود رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية الداخلية. وتتوسط مصر لمنع التصعيد بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. يأتي ذلك فيما سمحت السلطات الاسرائيلية امس باستئناف توريد وقود صناعي لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة مولته قطر وتوسطت الأمم المتحدة لادخاله. وكانت السلطات الاسرائيلية اوقفت دخول الوقود الصناعي الى غزة الأسبوع الماضي على اثر التوتر الأمني وذلك بعد ثلاثة ايام فقط من بدء ادخاله.

على صعيد اخر استشهد شاب فلسطيني واصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي امس في بلدة طمون القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية. وقال شهود عيان ان قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون فجر امس ما اسفر عن استشهاد الشاب محمد بشارات (21 عاما) واصابة ثلاثة آخرين. وأضاف الشهود ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

