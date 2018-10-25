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عمان- أ.ف.ب: قتل ضابط سابق برتبة لواء في المخابرات الاردنية ليل الثلاثاء عندما أطلق عليه مسلح مجهول الرصاص ولاذ بالفرار في محافظة مادبا جنوب عمان، حسبما ذكر مصدر أمني أردني أمس، قبل أن تعلن مديرية الأمن العام توقيف القاتل.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «اللواء المتقاعد حابس الحناينة (55 عاما) قتل بعد إصابته بثلاث عيارات نارية في الصدر من قبل مسلح مجهول أمام منزله قيد الانشاء في الفيصلية في محافظة مادبا (32 كيلومترا جنوب عمان)». وأوضح أن الحناينة «كان يشغل منصب مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب في دائرة المخابرات العامة» في المملكة التي نادرا ماتشهد عمليات اغتيال لمسؤولين أمنيين مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على دوافعها وأسبابها». وأعلن الناطق باسم مديرية الامن العام في بيان ان الأجهزة الأمنية القت القبض الثلاثاء على قاتل اللواء الحناينة. وقال المصدر نفسه إن «القاتل اعترف خلال التحقيق بأنه خطط منذ فترة لقتل الحناينة لاعتقاده بانه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 وانه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله».وأضاف أنه «تم تحويل القاتل إلى للجهات القضائية المختصة».

