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رغم الأهمية الكبيرة للسيرة الذاتية للمهتمين بالعثور على وظيفة، فإن الخطوة الأهم لتأمين وظيفة جديدة تكمن في اجتياز مقابلة العمل بنجاح. العامل الأول في اجتياز هذه المقابلة هو الانطباع الذي يتركه الباحث عن العمل فيها، ليبرز من بين مئات المنافسين له الساعين للحصول على نفس الوظيفة. ورغم أن اكتساب المهارات والخبرات ذات الصلة بالوظيفة أساسي، فإن معرفة ما يجب قوله وما هي العبارات التي يريد أصحاب العمل سماعها أمر شديد الأهمية. صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدثت لعدد من الخبراء المهنيين الذين شاركوا بنصائحهم للمقدمين على هذه الخطوة في طريق الحصول على وظيفة.

تحدث عن نفسك.. تقول كارولين فليمنغ الرئيس التنفيذي ومؤسس Betts Recruiting أنه من المهم جدا أن يكون لديك إجابات واضحة عندما تتعرض للسؤال الأكثر شيوعا بالمقابلة، أي عندما يطلب منك أن تخبرهم بالمزيد عن نفسك. ورغم أنه السؤال الأشهر بأي مقابلة فإن الكثيرين يكونون غير مستعدين للإجابة، ولذلك تنصح فليمنغ الباحثين عن العمل بأن يتدربوا ويحضروا للإجابة عن هذا السؤال في مدة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة.

يمكنني المساعدة.. النصيحة الثانية تقدمها إيرين كينيدي الرئيس التنفيذي في «خدمات السيرة المهنية» مؤكدة أن العبارة الوحيدة التي تكون قادرة على عرضك لنفسك بشكل جيد خلال المقابلة وتضمن لك التميز هي «يمكنني إصلاح هذا الأمر».

وفسرت ذلك بقولها «لا شيء يمكنه أن يساعدك في الحصول على الوظيفة أكثر من جعل الشخص الذي يجري معك المقابلة يدرك أنك تعرف القضايا التي يواجهونها وكذلك تعرف أيضا كيف تساعدهم في إصلاحها» وهو ما سيظهرك كقيمة مضافة للشركة لا يمكن الاستغناء عنها.

أنا الأفضل.. النصيحة الثالثة، تشاركها خبيرة التوظيف جين كرانستون التي تتلخص في إخبار فريق المقابلة بإنجازاتك السابقة، خاصة ما يعني أن مهاراتك هي الأفضل، وأنك الأنسب للوظيفة. ووفقًا لكرانستون، فإن العبارة الفريدة والمميزة في هذا الإطار هي «لقد تم تصنيفي بالمرتبة الأولى».

مستعد للعمل.. أما النصيحة الرابعة التي على المقبلين على مقابلة عمل الاهتمام بها، فتتعلق بالدقائق الأخيرة قبل المغادرة، وهي ضرورة أن يحدد الشخص موقفا واضحا من الوظيفة، وأن يطلب من أرباب العمل المحتملين أن يفعلوا الشيء نفسه. وعن هذا، تقول فليمنغ «في نهاية المقابلة اسأل عن المكان المحتمل أن تكون فيه في حال فزت بالوظيفة، وهو أمر يقدره معظم أصحاب العمل» لذلك عليك أن تستوضح منهم أفكارهم عنك كمرشح، وما إذا كنت مناسبًا ضمن المنظومة، وهو أمر سيزيد من فرصك في معرفة مكانك عندما تخرج من المقابلة.

