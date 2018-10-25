الاخيرة

الأقصر- د. ب. أ: أفادت دراسة مصرية بأن مئة مدينة عرفتها مصر القديمة، أحصتها كتب المصريات، تشهد على براعة الفراعنة في تخطيط وبناء المدن قبيل آلاف السنين. وقالت الدراسة ، التي صدرت أمس بمناسبة اليوم العالمي للمدن والذي يصادف في 31 أكتوبر في كل عام، إنه بجانب المدن التي عرفتها مصر قبيل آلاف السنين، فقد قسمت مصر القديمة إلى ما بين 38 و39 إقليما، لافتة إلى أن المدن والأقاليم قسمت تبعا لنظام الري ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة، كما عرفت مصر القديمة، تعيين حكام للمدن والأقاليم.

وحسب الدراسة، التي أعدها الباحث المصري الدكتور وائل نصر الدين أحمد، رئيس أكاديمية طيبة للتدريب والتنمية، فإن الملك امنمحات الأول فرض على المدن أن تقيم اسوارا عند حدودها، وقام بتنظيم وسائل لإمداد المدن بالمياه، وحدد قيمة الضرائب، وهو الأمر الذى يعنى أن مصر القديمة، عرفت بناء مدن مستدامة ومرنة وقابلة للتطور . وأضافت الدراسة أن خريطة مصر القديمة، حوت مدنا لا تزال تحتفظ بأسمائها الفرعونية حتى اليوم، مثل أسوان وإسنا وسمنود وأسيوط، بجانب مدن ربما تغيرت أسماؤها، مثل «بيت أوزيريس» التي تعرف الآن باسم أبوصير، ومدينة «حورس» التي تعرف اليوم باسم دمنهور، كما كان هناك المدن الرئيسة الثلاث، وهى طيبة ومنف وهليوبوليس. واشارت الدراسة إلى أن تلك المدن تمتعت بالأنشطة التجارية التي ضمنت التنمية المستدامة، وتخصصت كل مدينة في نمط زراعي أو صناعى بعينه، مثل سايس التي كانت مركزا لصناعة المنسوجات، وإسنا التي كانت مركزا لصناعة السمك المملح .وطبقا للدراسة ، كانت كل مدينة تتميز بمعبدها ومعبودها الذى يحقق لها الشهرة، ويجلب لها آلاف الزوار، الذين كانوا يمنحون تلك المدن رواجا تجاريا كبيرا.

وتقول الدراسة إن مدن مصر القديمة، كانت فريدة في جهوزيتها للنمو على الدوام، و«ذا تكوين بالغ التعقيد وعظيم التطور»، ولكنها كانت دائما توهب إلى الآلهة، وكانت مدن منف وطيبة وهليوبوليس، والتي تأسست ما بين سنة 3000 و2000 قبيل الميلاد، من المراكز الحضارية الرائعة في العالم أجمع.

