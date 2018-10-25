الاخيرة

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر «واتساب» لطرح التحديث الأضخم، الذي سيقدم تغييرات مذهلة ومزايا غير مسبوقة.

وسيكون التحديث الجديد مقصورا بصورة مؤقتة على مستخدمي هواتف «آيفون» ونظام تشغيل «آي أو إس»، وتحديدا لفترة محدودة مستخدمي هاتفي «آيفون XS» و«آيفون XSR».

وسيسعى «واتساب» من خلال التحديث للاستفادة من دقة الشاشة الخاصة بهواتف آيفون الأحدث من خلال عرض الرسائل بصورة مختلفة كليا.

كما سيدعم التحديث على «واتساب» أيضا إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية بصورة تلقائية مستمرة الواحدة تلو الأخرى، بمعنى أنك إذا تلقيت أكثر من رسالة صوتية، سيتم تشغيلهم واحدة تلو الأخرى بمجرد الضغط على زر التشغيل من دون الحاجة إلى تشغيل كل رسالة على حدة.

كما سيعمل تحديث واتساب على الاستفادة من تقنية بصمة الأصبع وتقنية Face ID، الحصرية في هواتف آيفون الأحدث، بحيث تمنح التطبيق أمانا أفضل مما سبق.

وسيحتاج المستخدم لتفعيل التحديث الجديد لواتساب أن يحصل على آخر تحديث لنظام تشغيل «آي أو إس» وهو «آي أو إس 8».