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توصلت مدينة إندونيسية إلى طريقة مبتكرة، لتشجيع سكانها على إعادة تدوير النفايات، عبر منحهم تذاكر مجانية لركوب الحافلات مقابل تسليم الزجاجات البلاستيكية المستعملة.

وبمقتضى المبادرة التي أطلقتها مدينة «سورابايا» ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا، في أبريل، يمكن للركاب استخدام حافلات المدينة الحمراء مجانا، بتسليم الزجاجات البلاستيكية في المحطات، أو استخدام الزجاجات مباشرة في «دفع» الأجرة.

وتبلغ أجرة رحلة بالحافلة تستغرق ساعتين عشرة أكواب بلاستيكية، أو خمس زجاجات بلاستيكية اعتمادا على حجمها.

وتأمل المدينة، أن تساعدها هذه المبادرة في تحقيق هدفها، بأن تصبح مدينة خالية من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2020.

وسورابايا هي أول مدينة في إندونيسيا تنفذ هذا المشروع. وتوضح إحصاءات المدينة، أن 15 في المئة أو نحو 400 طن من النفايات اليومية في سورابايا من البلاستيك. ويمكن للحافلة الواحدة جمع ما يصل إلى 250 كيلوغراما من الزجاجات البلاستيكية في اليوم الواحد، أو نحو 7.5 أطنان في الشهر.

