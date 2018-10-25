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الوفيات


لبيبة علي مرزوق الشمري، أرملة محمد عبيد نهار الشمري، 76 عاماً، شيعت، سعدالعبدالله، ق7، ش741، م18، ت: 99112298 - 98080986
علي جاسم جعفر الكندري، 85 عاماً، شيع، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99646113، النساء: مشرف، ق1، ش9، م20، ت: 99639915
أختر سيد حسن سيد أحمد بهبهاني، زوجة، فؤاد سيد رضا سيد أحمد بهبهاني، 66 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: شرق، الحسينية الجديدة (الخزعلية) بجوار البنك الوطني الرئيسي (يبدأ اول أيام العزاء في فترة العصر)، ت: 97770607، النساء: مشرف، ق4، ش5، م16 (يبدأ اول أيام العزاء في فترة العصر)، ت: 25380119
نصرت محمد صادق سعيدي، زوجة، عبدالرضا خليل احمد مشاري، 76 عاماً، شيعت، الرجال: الرابية، ق3، ش32، مقابل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ت: 99037723 النساء: الزهراء، ق2، ش217، م11.
مديحة محمود إبراهيم الزهير، أرملة، عبدالله سالم عبدالله العتيقي، 86 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ق1، م8، ديوان العتيقي، ش عبدالله الفضل، ت: 22547985، النساء: الشويخ، ق1، ش11، م1، ت: 24846319
إنا لله وإنا إليه راجعون


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