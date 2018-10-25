أول النهار

أنطاليا (تركيا) - (كونا): هنأ وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أول من أمس الثلاثاء عن التهنئة الى القيادة السياسية بمناسبة انضمام الكويت إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري.

وتقدم الرفاعي في تصريح لـ (كونا) بعد ختام الاجتماع بالتهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع الدول التي ساهمت في دعم عملية انضمام الكويت إلى الاتحاد خاصة فرنسا وتركيا والبرتغال وأسبانيا ولنائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد على تسهيل جميع اجراءات انضمام الكويت إلى الاتحاد.

واعتبر الرفاعي ان الانضمام للاتحاد الدولي يعد انجازا كبيرا للكويت موضحا ان عملية الانضمام تتطلب اجراءات كثيرة لنيل عضوية الاتحاد.

وأكد ان الحرس الوطني الكويتي تمكن من توظيف وترسيخ جميع الامكانيات ورفع مستواه النوعي في إجراء تدريباته وأداء مهامه ما سهل عملية انضمامه إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك.

وأشار الرفاعي إلى ان الانضمام للاتحاد يتيح للحرس الوطني الكويتي إمكانيات كبيرة من خلال تبادل المعلومات والتدريب المشترك والتي تسهم في ارتقاء الحرس الوطني إلى مرتبة التميز.

وأضاف ان الحرس الوطني الكويتي الذي يعد مساندا لوزارتي الداخلية والدفاع والادارة العامة للاطفاء سيضيف إلى فعالياته إجراء زيارات وتمارين مشتركة مع الدول الأعضاء لرفع قدراته ومهامه وتعزيز إمكانياته لأداء هذه المهمة.

وتوجه الرفاعي بالشكر إلى وزارة الخارجية ممثلة بسفارة الكويت لدى تركيا والقنصلية العامة في اسطنبول والملحق العسكري بالسفارة الكويتية عادل المناور على جهودهم لتسهيل مهمة وفد الحرس الوطني المشارك في الاجتماع الدولي لقوات الشرطة والدرك.

وكان الرفاعي أعلن في وقت سابق اليوم «أول من أمس» انضمام الكويت إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري الذي عقد اجتماعه بمدينة (أنطاليا) جنوب تركيا.

وضم وفد الحرس الوطني المرافق للرفاعي العميد الركن طلاع قدير والرائد محمد الدعي والنقيب عبد اللطيف مصطفى ورقيب أول عبدالله معتق.

