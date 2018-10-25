أول النهار

ثمِّن المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت د. طارق الشيخ تعاون الكويت في صياغة الاطار الشامل للشراكة لتحقيق التنمية والعمل الإنساني، مشيداً في الوقت ذاته بدور وزارة خارجيتها ودبلوماسييها في تعزيز هذا التعاون الأمر الذي أوجد مكانة متميزة للكويت في العمل الدبلوماسي الدولي لحل النزاعات والصراعات من خلال وجودها الفاعل بمجلس الأمن.

وأشار الشيخ إلى المكانة الإنسانية التي تبوأتها الكويت بتسمية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني.

وأكد الشيخ في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة التطلع للاستمرار في العمل مع دولة الكويت على التوسع في نشر نهج الدبلوماسية الوقائية للكويت وتوثيق العمل بأدواتها التنموية والإنسانية.

وجاء في بيان مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت د. طارق الشيخ «إن أهم ما يميز احتفالنا هذا العام بيوم الأمم المتحدة عن الأعوام السابقة هو أننا نحتفل بمرور خمسة وخمسين عاما على تعاون الكويت والأمم المتحدة ويتواكب أيضا مع بدء صياغة إطار جديد شامل وجامع للشراكة من أجل التنمية والعمل الإنساني تجمع كافة المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع الكويتى ومؤسسات الامم المتحدة والذي يؤكد حرص الدولة وإعطائها الأولوية لتنفيذ الأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث نتشارك ووزارة الخارجية بكافة إدارتها والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في رسم خطط وبرامج الأمم المتحدة سواء فى الجوانب الإنسانية والتنموية مما يسهل عملنا وتعاونا المثمر بالكويت، مشيراً إلى ان الامم المتحدة تتبني منهجنا للتنمية المستدامة يعتمد على خمسة مقاصد رئيسة هي محور الاهتمام التنموى (الناس، الرخاء، الكوكب أو العالم بمعنى البيئة الطبيعية ومستوى جودة الحياة، الشراكة والسلام) حيث يرتبط إطار التعاون الاستراتيجي مع الدول الأعضاء تلك الخمسة مقاصد التى بنيت عليها أهداف التنمية المستدامة والتي تتقاطع مع الركائز الاساسية لرؤية كويت جديدة 2035.

ومضى قائلاً: «ولا ننسى أيضا التعاون المثمر مع الدول الأعضاء في الشؤون الإنسانية والدبلوماسية الوقائية للتخفيف من وطأة الصراعات على حياة ومعيشة المتضررين في كافة بقاع العالم.

