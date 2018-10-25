أول النهار

نيويورك - (كونا): أكدت الكويت مجددا استعدادها لدعم وتسهيل جميع الجهود الدولية الساعية لتغليب الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية وتيسيير عمل المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن مارتن غريفيث في جهوده الحالية لاعادة الأطراف اليمنية الى طاولة الحوار رغم التحديات الأمنية المحدقة.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي القاها القائم بالأعمال بالانابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.

وقال المنيخ «ان التحديات تتمثل في استمرار جماعة الحوثي في ممارستها المهددة للسلم والامن الاقليمي من خلال استهدافها للأراضي السعودية بحوالي 205 صواريخ باليستية وأكثر من 67 ألف مقذوف متفجر اضافة الى تهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية من خلال سيطرتها على موانئ مدينة الحديدة».

واعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الأوضاع الانسانية في اليمن والتي تنذر بقرب وقوع خطر انعدام الامن الغذائي وقابلية وقوع أكثر من 3?5 ملايين نسمة في دائرة ذلك الخطر المحيق بالشعب اليمني الشقيق.

وأشار المنيخ الى ان ما يشهده اليمن الشقيق من تدهور متلاحق في الأوضاع الانسانية هو نتيجة حتمية للنزاع المسلح الدائر والذي غالبا ما تكون القطاعات الاقتصادية احدى ضحاياه.

