الأولى

طالبت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي بتأسيس هيئة وطنية لتطوير منطقة جليب الشيوخ بصورة متوافقة مع المخطط الهيكلي لكي لا تتعارض مستقبلا مع أي مشاريع أخرى.

وأوصت خلال ورشة عمل عقدتها أمس باعادة تخطيط المشاريع العمالية لكي تستوعب 500 الف وافد ممن سيخرجون من جليب الشيوخ عند اعادة تنظيمها. وقال مقرر اللجنة فهيد المويزري إن الورشة طلبت من الجهات الحكومية تقديم رؤيتها الاستثمارية ورغبتها في الاستثمار والاستفادة من المساحات التي تتوافر في الجليب بعد الاستملاك كما اوصت بتأسيس هيئة وطنية لتطوير جليب الشيوخ والمدن العمالية. وذكر ان الورشة اوصت بإعادة دراسة نموذج المرور بعد الاستملاك نظرا لوجود مشاكل مرورية في هذه المنطقة وللازدحامات المستمرة في جميع الأوقات، كما اوصت بضرورة اشراك القطاع الخاص في تطوير المنطقة حسب الاشتراطات بما يعود عليها والدولة بالنفع. وقال ان الورشة طلبت من الجهات الحكومية تقديم رؤيتها ورغبتها في الاستثمار والاستفادة من المساحات التي تتوافر في الجليب بعد استملاكها كما اوصت بإعادة دراسة نموذج المرور نظرا للازدحامات المستمرة في تلك المنطقة جميع الأوقات، داعية الى اشراك القطاع الخاص في تطوير المنطقة بما يعود عليها وعلى الدولة بالنفع.

من جانبه، قال عضو المجلس حمود العنزي ان جليب الشيوخ تمتاز بموقع استراتيجي فهي تخدم عدة مواقع مهمة مثل المطار واستاد جابر والمدينة الجامعية، ومع ذلك فان هناك بعض المشاكل التي تعوق تطوير المنطقة منها ان فيها اكثر من 400 الف عامل لذلك قبل التفكير في تطويرها يجب الدفع بموضوع المدن العمالية، معربا عن اسفه لان تخطيط هذه المدن لا يزال دون الطموح. من جانبه قال مدير شؤون المساحة في إدارة نزع الملكية بوزارة المالية مبارك العتيبي، ان الحلول موجودة وينقصنا قرار من البلدي أو مجلس الوزراء لاستملاك القطع 4 و21 و13 استثماري وتنظيمها مرة أخرى.

