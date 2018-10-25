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الرياض أنقرة الوكالات: أكد ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تقوم بكل الاجراءات القانونية لينال المجرمون المتورطون في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي العقاب الرادع ، وشدد الأمير محمد بن سلمان الذي أجرى امس اتصالا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الشرخ الذي يحاول البعض احداثه بين تركيا والسعودية لن يحدث.

وخلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي تستضيفه الرياض أكد ولي العهد السعودي أمس أن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين ولكل إنسان. واعتبر أنه حادث بشع وغير مبرر مؤكداً أن المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع. وأضاف أن التعاون بين المملكة وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف. وقال لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجمعت الجلسة ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد ، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

وكان الرئيس التركي تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي وفق مصدر في الرئاسة التركية. وقال المصدر إن الجانبين بحثا مسألة الجهود المشتركة والخطوات التي ينبغي اتخاذها بهدف إلقاء الضوء على كل جوانب مقتل جمال خاشقجي. من جهتها أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن الأمير محمد ناقش مع أردوغان الخطوات الواجب اتخاذها بجهود مشتركة لتسليط الضوء على جميع تفاصيل قضية مقتل الصحافي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الحالي.

وفي السياق الاقتصادي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الأرقام هي التي تتحدث، وأن العام المقبل ستكون الأرقام أفضل بكثير، وأن إيراداتنا غير النفطية في آخر عامين تضاعفت ثلاث مرات وستكون هناك لأول مرة بتاريخ السعودية تقر ميزانية بأكثر من ترليون ريال سعودي، وهناك تضاعف في الوظائف مع أن نسبة الرواتب ستنخفض من الميزانية.

واعتبر ولي العهد السعودي أنه يعيش بين شعب جبار وعظيم، طالباً من الجمهور على سبيل الممازحة عدم تصديقه والثقة بالأرقام. وقال إن همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر.

وعن رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، قال الأمير محمد بن سلمان لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينيات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد. وأضاف أن الشيخ محمد بن راشد رفع السقف ونستطيع أن نرى أبوظبي تحركت سريعاً وكذلك البحرين، وهذا لا شيء عما يحدث في الخمس سنوات القادمة في البحرين.. وكذلك الكويت، ومصر حققت 5% نمواً في اقتصادها ومعدلات البطالة تنخفض سريعا، وتزايدت وحدات الإسكان، ورأيت في مصر العمال يبكون لاستعادة مصر القوية العظمى. وتابع قطر رغم خلافنا معها تملك اقتصادا قويا وستكون مختلفة بعد 5 سنوات واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن الشرق الأوسط هو أوروبا الجديد، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100%.

وقال متحدثاً عن قناعته ان الكويت اليوم لديها رؤية 2035، ولديها شعب رائع وموارد مالية ضخمة جداً، وبكل سهولة سوف تستطيع ان تحقق انجازات ضخمة.