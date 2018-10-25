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الرياض- الوكالات: مازح ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان امس رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي شاركه في جلسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» وقال ولي العهد السعودي ممازحا الحضور إن «دولة الرئيس الحريري جالس يومين في السعودية.. لا تطلع إشاعات أنه مخطوف». وتواصلت فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا متصاعدا، ومتانة وضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1.4%، ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.

