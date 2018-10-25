الأولى

أكدت المحكمة الدستورية، أن جرائم غسل الأموال والارهاب تسقط بالتقادم أي بعد مضي 20 سنة على وقوعها، وقضت في جلستها امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية المادة 42 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، لتقييدها حق القاضي في توقيع عقوبات الامتناع عن العقاب ووقف التنفيذ على المتهمين.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها في الطعن المقدم من المحامي عايد الرشيدي: حيث ان النص المطعون فيه قد منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية في التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، فانه يكون بذلك قد أهدر جوهر الوظيفة القضائية في شأن الجريمة محل الدعوى الجزائية بحرمان القاضي من تقدير العقوبة التي تناسبها.

واكدت ان هذا النص أخل بنظام التقاضي، واهدر ضوابط المحاكمة المنصفة للمتهم في مجال فرض العقوبة، كما يمثل تدخلاً محظوراً من السلطة التشريعية في شؤون القضاء واستقلاله، ما يصم ذلك النص بعيب مخالفته أحكام المواد (34) و(50) و(163) من الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جواز تطبيق أحكام المادتين (81) و(89) من قانون الجزاء في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.