الأولى

رفضت لجنة المرافق البرلمانية امس مقترحا بالغاء هيئة الطرق والنقل، واعلن مقررها النائب ماجد المطيري ان تقريرا جديدا للجنة حمل وزارة الاشغال مسؤولية عجز البنية التحتية عن استيعاب الامطار التي هطلت العام الماضي واوصى بمحاسبة الشركات المخالفة.

في شأن مختلف، اعلن النائب رياض العدساني عزمه وضع آلية احالة قانون التقاعد المبكر الى الحكومة واعادته الى المجلس لتكون فصلا في استجوابه المقبل لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل الخرافي، معتبرا ان الوزير مسؤول سياسيا عن تلك الآلية (العبثية). واكد في بيان له امس ان ما حصل لا يقل خطرا عن شطب الاستجوابات، كاشفا عن ان تعامل رئيس مجلس الامة مع احالة القانون الى الحكومة بصورة متأخرة قد يؤدي لاحتسابه ضمن تشريعات دور الانعقاد الثالث لا الثاني، لافتا الى ان ما حصل قد يدخل المجلس في جدل دستوري بشأن العدد اللازم لاقرار القانون وهل هو أغلبية عادية ام أغلبية الثلثين.

واعتبر ان الوزير اخل باختصاصه، لافتا الى ان الخرافي سوف تتم مساءلته في الاستجواب المقبل، لان السكوت على هذا النهج غير الشفاف سيؤدي الى تكراره، ويعزز فردية الاهواء السياسية من قبل رئاسة المجلس.

من ناحيته، استغرب النائب عسكر العنزي اصدار وزارة الصحة قرارا بنقل 130 ممرضا وممرضة من ادارة الطوارئ الطبية الى منطقة الاحمدي الصحية ومستشفى الأميري والاستغناء عن 29 اخرين كانوا يعملون في اسعاف مستشفى مبارك الكبير، مطالبا وزير الصحة بالتراجع عن القرار الذي أضر بالممرضين لأنه سيتسبب في الغاء بعض البدلات التي يتمتعون بها.

وقال في تصريح صحافي: ان وزير الصحة مطالب بوقف تنفيذ القرار لما له من اضرار على الوضع الاجتماعي والأسري للممرضين خصوصا أن منهم كفاءات أثبتوا جدارتهم في العمل، فضلا عن أن معظمهم يقطنون مناطق بعيدة عن عملهم.