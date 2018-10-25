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نيويورك - الوكالات: أحبط جهاز الخدمة السرية الأميركية محاولتين لاستهداف الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بـ «طرود متفجرة» بينما اخليت مكاتب قناة «سي ان ان» الاخبارية للتعامل مع «جسم مشبوه» فيما يبدو انها جزء من عملية منسقة استهدفت ايضا يوم الاثنين الملياردير الأميركي جورج سورس وهو ما دفع البيت الابيض الى التوعد بمعاقبة من يقف وراءها.

وأكد جهاز الخدمة السرية الأميركي أمس العثور على مواد ناسفة في مكتبي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في نيويورك، والرئيس السابق باراك أوباما في واشنطن.

وقال جهاز الخدمة السرية، وهو وكالة لإنفاذ القانون تحمي مسؤولي الحكومة الأميركية الحاليين والسابقين، إنه اعترض الطردين المشبوهين. وقالت الوكالة في بيان إنه تم العثور على الطرد المرسل إلى كلينتون في منزلها في مقاطعة ويستشيستر بنيويورك. واعترض أفراد جهاز الخدمة السرية الطرد المرسل لأوباما في واشنطن، بحسب البيان.

وأضاف البيان «تم اكتشاف الطردين خلال إجراءات مسح روتينية للبريد على أنها مواد ناسفة محتملة، وتم التعامل معها بشكل ملائم على هذا النحو».

وقال الجهاز إن كلا من كلينتون أو أوباما لم يتعرضا لخطر تلقي الطرود. وبدأ جهاز الخدمة السرية تحقيقاته لمعرفة مدبر عملية إرسال الطردين. ويماثل الطردان المرسلان إلى كلينتون وأوباما، الطردالذي تم العثور عليه في منزل الملياردير، جورج سوروس الاثنين.وهاجمت مؤسسة سوروس الثلاثاء «خطاب الكراهية» الذي يهيمن على السياسة الأميركية بعد العثور على الطرد المشبوه.

من جهتها أعلنت محطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس على شاشتها أنّها أخلت مكتبها في ولاية نيويورك بسبب رزمة مشبوهة مماثلة للتي أرسلت لأوباما وكلينتون. وأكدت شرطة نيويورك أن عناصرها استدعوا لمركز تايم وارنر، حيث مكاتب «سي إن إن» في العاصمة المالية للولايات المتحدة، للتحقيق في إشعار عن رزمة مشبوهة.

ودان البيت الأبيض محاولة الهجوم على أوباما وكلينتون وشخصيات عامة، مشددا على أنه ستتم محاسبة من يقف وراء إرسال تلك الطرود المشبوهة.

من جهة ثانية نفى مصدر مطلع إرسال طرود مشبوهة إلى البيت الأبيض امس.وكان المصدر قال في وقت سابق إنه جرى اعتراض طرد مثير للريبة موجه الى مقر الرئاسة الاميركية.