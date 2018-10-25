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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء ان 120 رجل اطفاء من 6 مراكز تمكنوا من السيطرة على حريق هائل نشب صباح امس في مجمع تجاري في منطقة الضجيج دون وقوع اصابات بشرية.

وقالت الادارة في بيان صحافي ان مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغا امس بوجود حريق في مجمع تجاري بالضجيج وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ وصبحان والمدينة والشويخ الصناعية والعمليات المركزية والاسناد بقيادة نائب المدير العام لقطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد للتعامل مع الحادث. وأضافت أن الفرقة الأولى وصلت الى الموقع في غضون 5 دقائق وشرع رجال الإطفاء في مكافحة الحريق الذي اندلع في مجمع تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، مبينة ان هناك معوقات كثيرة واجهت فرق الإطفاء اثناء تعاملها مع الحادث.

وأوضحت: أن أبرز تلك المعوقات تمثلت في عدم عمل أجهزة الانذار الآلية ومكافحة الحريق الخاصة بالمبنى، ووجود مخالفات بالتخزين في السرداب إضافة إلى وقوع عدة انهيارات اثناء المكافحة كادت تودي بحياة رجال الإطفاء لولا العناية الالهية التي حفظتهم، اذ حدثت الانهيارات بعد انسحابهم من الموقع بثوانٍ.