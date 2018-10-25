الأولى

أعلنت وزارة الخارجية إنه في إطار جهود الكويت لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل إدراج 9 من الإرهابيين المرتبطين بحركة طالبان وبالحرس الثوري الإيراني. وقالت الوزارة في بيان لها ان هذا الإجراء جاء بالشراكة مع الولايات المتحدة الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء المركز وهم البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.

واضافت أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما تأتي مؤكدة حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز. وجاءت الاسماء كالتالي: محمد إبراهيم أوهادي، إسماعيل ريزافي، عبدالله صمد فاروقي، محمد داوود مزمل، عبدالرحيم منان، نعيم باريتش، عبدالعزيز شاه زماني، سادر إبراهيم وحفيظ ماجد.