الأولى

بناء على توجيهات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بضرورة صرف رواتب العسكريين من البدون الموقوفة من قبل البنوك لانتهاء صلاحية بطاقاتهم الأمنية، وجه البنك المركزي كتاباً الى جميع البنوك بضرورة صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع، ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، شريطة ابراز الهوية العسكرية التي تدل على أن صاحبها من منتسبي وزارة الدفاع.

وقالت المصادر ان وزارة الدفاع طلبت من البنوك سرعة صرف رواتب منتسبيها، وذلك بعد اتصالات تمت بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والبنك المركزي كحل مؤقت لهذه المشكلة.

