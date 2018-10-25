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ديترويت تجاوز فيلادلفيا


مكنت النقاط الخمسين لبلايك غريفين فريقه ديترويت بيستونز من الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز ثالث صعب على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.ومنح غريفين الذي حقق رقما قياسيا شخصيا على صعيد النقاط في مباراة واحدة، فريقه الفوز للمباراة الثالثة تواليا، وجاء على حساب ضيفه فيلادلفيا بنتيجة 133-132 بعد التمديد. وفي المباراتين الأخريين اللتين أقيمتا أول من امس أيضاً، فاز نيو أورليانز على ضيفه لوس أنجليس كليبيرز 116-109، ودنفر على ضيفه ساكرامنتو كينغز 126-112.
وفي مباراة أخرى أول من أمس، سجل أنطوني ديفيس 34 نقطة وأضاف 12 متابعة وتمريرتين حاسمتين، ليقود فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز على لوس أنجليس كليبيرز.في المقابل، كان توبياس هاريس الأفضل للوس أنجلس مع 26 نقطة وتسع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة. ويتصدر دنفر ترتيب المنطقة الغربية مع أربعة انتصارات في مبارياته الأربع الأولى، يليه نيو أورليانز الفائز في مبارياته الثلاث هذا الموسم.


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