أول النهار

باكو- «كونا»: أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ «كونا» رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج أمس الخميس اهمية المشاركة في منتدى (باكو الانساني السادس) الذي يعقد في العاصمة الاذربيجانية خلال الفترة من 25 الى 26 اكتوبر الحالي.

واشاد الدعيج في تصريح صحافي على هامش مشاركته باعمال المنتدى بصفته رئيسا لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية السامية والنبيلة التي يطرحها المنتدى والموضوعات التي يناقشها تحت عنوان (تشكيل عالم جديد وإنسانية جديدة).

واضاف ان المنتدى في دورته الحالية يكتسب اهمية كبرى من خلال التصدى للتحديات العالمية التي تواجه التنمية المستدامة والشاملة في مختلف الدول والتأكيد على اهمية الابتكار كمصدر جديد للاقتصاد الابداعي في العالم.

وأوضح الدعيج ان المنتدى الذي يضم نخبة من العلماء والمفكرين والسياسيين والحاصلين على جائزة (نوبل) في مختلف المجالات يشكل حدثا عالميا كبيرا يجسد طموحات شعوب العالم، خاصة في الدول النامية التي تتطلع الى تحقيق تنمية واعدة تعتمد على كفاءات ومهارات العنصر البشري.

واكد اهمية استفادة وسائل الاعلام من القضايا التي يطرحها المنتدى خاصة تشجيع الشباب على الانخراط في جهود التنمية والعمل على تنمية مهاراتهم وابداعاتهم.

واشار رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) في ختام تصريحه الى ان التواجد العربي في الفعاليات العالمية المختلفة والتعرف على تجارب وخبرات مختلف الدول يشكل رافدا اعلاميا مهما لوكالات الانباء التي عليها مسؤوليات كبيرة في نشر الوعى والثقافة بالمجتمعات العربية

