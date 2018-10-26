أول النهار

أكد السفير الألماني لدى الكويت كارلفيلد بيرجنير ترحيب بلاده بالكويتيين لزيارتها، مشيرا الى أنهم سيحظون دائماً وأبداً بباقة متنوعة من أرقى الخدمات، وأن هذا هو السر وراء زيارة أهل الكويت لألمانيا مراراً وتكراراً، مشجعاً الحضور على خوض تلك التجربة المثيرة».

وأضاف في كلمة ألقاها في حفل بمناسبة اختتام «المكتب الوطني الألماني للسياحة» جولته الترويجية التي أقامها في الكويت بالتعاون مع طيران الامارات، بهدف تسليط الضوء على ألمانيا كوجهة سفر تجمع العديد من المزايا الجاذبة طوال العام والتي أقيمت على مدى اربعة ايام وشملت، الى جانب الكويت، كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وهم أسواق رئيسة بالنسبة لألمانيا حيث استقطبت الجولة التعريفية رواد قطاع الأعمال، وشركات السياحة والسفر، وممثلي وسائل الأعلام المحلية، وغيرهم من أطراف ذات صلة. وقد استضاف السفير الالماني الحدث في مقر إقامته بالكويت، وقال: «بأن السفارة تصدر أكثر من 60 ألف تأشيرة سنويا، والعدد في تزايد وهذا مؤشر واضح على أن ألمانيا تمثل وجهة سياحية مهمة للكويتيين، لافتا إلى كل سائح يزور ألمانيا بمثابة سفير ينقل بعد عودته مشاهداته وانطباعاته، وهذا ما يجعل ألمانيا حكومة وشعبا حريصين على رسم البسمة على وجوه السياح، وضمان حصولهم على أعلى معايير الجودة والراحة ومتعة التسوق والعلاج والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

وردا على سؤال صحافي، بخصوص رفع تأشيرة شينغن عن المواطنين الكويتيين قال : بأن الموضوع لا يزال يبحث في بروكسل، وجهود سفير الكويت هناك كبيرة من اجل ضمان النجاح، لافتا الى ان الموضوع يحتاج وقت نظرا لطبيعة العمل في البرلمان الاوروبي ويحتاج موافقة جميع الدول الاعضاء في الاتحاد.

ومن جانبها، أكدت مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة في منطقة دول الخليج سيرجيد دي مازيريس أهمية السوق الكويتي، وقالت في كلمتها «تسهم الكويت بشكل كبير في تنشيط صناعة السياحة إلى ألمانيا، وبدورنا نسعى نحو ابراز الدور الذي يلعبه شركاؤنا سواء في ألمانيا أو على المستوى المحلي والذين يساهمون بشكل كبير في الترويج للسياحة في واحدة من أجمل البلاد، ألمانيا».

وفي هذا يقول عمر البنا، مدير مكتب طيران الإمارات لدى دولتي الكويت والعراق: «يسعدنا التعاون مع المكتب الوطني الألماني للسياحة وتعزيز شراكتنا الرامية نحو الترويج لواحدة من أهم الوجهات السياحية وهي ألمانيا، وسط عشاق السياحة والسفر في الكويت، كي تصبح ألمانيا أحد تلك الوجهات المفضلة للمسافرين بهدف السياحة أو الأعمال على حد سواء.

واضاف: تعتبر ألمانيا أحد أبرز الوجهات بالنسبة لنا في طيران الإمارات، حيث نقوم بتسيير رحلاتنا لأربع مدن المانية تشمل فرانكفورت وميونيخ ودوسيلدروف وهامبرج، من خلال 70 رحلة أسبوعية، نمنح من خلالها المسافرين من الكويت مواعيد سفر مناسبة عبر دبي- الإمارات العربية المتحدة. تنطلق رحلاتنا لكل من فرانكفورت وميونخ ودوسيلدروف بواسطة طائراتنا من طراز A380 وخلال أسبوع سوف يتم تسيير رحلات إلى هامبرج على متن طائراتنا من الطراز نفسه.

إننا على يقين أن جهودنا المشتركة وحملاتنا الترويجية سوف تسهم في جذب المزيد من السياح لألمانيا للاستمتاع بأبرز ما فيها من مواطن جمال ورقي».

وقد منحت الجولة الحاضرين نبذة حول أهم وجهات السياحة في المانيا، ومدنها الساحرة، والسياحة العلاجية، وفرص التسوق في المتاجر العالمية والاقامة في ارقى الفنادق. كما تعرف الحاضرون على احدث الوجهات الجاذبة للسياح بشكل عام وتلك الخاصة بموسم الشتاء القادم بطابعه الاحتفالي واجوائه الشتوية الذي يصادف مواسم الأعياد الحافلة بالثلوج، وعروض التسوق الخاصة بنهاية العام.

وتشير الارقام الخاصة بأعداد السياح الذين زاروا المانيا من دول مجلس التعاون الخليجي ان المانيا هي إحدى الوجهات الرئيسة لمواطني المنطقة لقضاء العطلات، ففي الفترة من يناير الى يوليو 2018 بلغت زيادة معدل زوار المانيا من دول مجلس التعاون الخليجي 5.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

