الأولى

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان شفافية المملكة العربية السعودية كفيلة بردع كل المحاولات والتصريحات المسيئة لها.

جاء ذلك في رد على سؤال وجه اليه من الصحافيين مساء اول من امس يتعلق باحتمالات فرض عقوبات على السعودية من قبل الكونغرس الأميركي اذا ثبت تورط مسؤولين فيها بمقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وعن موقف الكويت أجاب: موقف الكويت داعم للمملكة بشكل مطلق، وقد أعربت عن ذلك في اكثر من بيان، وأكدت ترحيبها بالاجراءات التي اتخذتها القيادة هناك والتي تؤكد حرصها على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذا الحدث المؤسف.

وحول تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها قوة العلاقات التركية السعودية، واذا ما كانت ستسهم في حلحلة قضايا المنطقة، أجاب الجارالله: نرحب بالتقارب السعودي - التركي واعتقد ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في ظل القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والقيادة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان.

وأضاف: نحن نقف داعمين للاشقاء في المملكة، ونستنكر الحملة الظالمة والافتراءات التي توجه ضدها.

وبخصوص موعد انعقاد القمة الخليجية - الأميركية، واذا ما كان هناك جديد بشأنها قال الجارالله: ليس هناك جديد ولكن ما تم الاتفاق عليه هو أن تعقد في يناير المقبل.

من جانب آخر اكد الجارالله ان المؤتمر المزمع انعقاده في الكويت بخصوص المقاتلين العائدين من صفوف تنظيم داعش، ليس الأول الذي تستضيفه لمواجهة هذا التنظيم، فقد عقدنا في فبراير الماضي مؤتمرا لبحث سبل مواجهته، ولا تزال الجهود متواصلة لاقامة مؤتمر المقاتلين العائدين من داعش، مشيرا الى جهود الكويت البارزة والمشهود لها دوليا في هذا الاطار.

وعن توجه الكويت نحو الدعوة الى عقد مؤتمر لاغاثة الشعب اليمني بعد اعلان الأمم المتحدة تعرض اكثر من نصف سكان اليمن الى مجاعة، قال الجهود متواصلة لدعم الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، والكويت بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن، فخلال العام الحالي التزمت بمساهمة قدرها 250 مليون دولار مساعدات للشعب اليمني، فضلا عن 100 مليون دولار قدمت من قبل، اضافة الى التزامها بمبلغ 250 مليون دولار خلال العام المقبل 2019، مشيرا الى ان التزامات الكويت دائمة ومستمرة، بالاضافة الى الجهود الخليجية المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون.

وردا على سؤال حول قرب انتهاء الدورة الحالية لدول مجلس التعاون وما اذا كانت قد تم عقد اجتماعات خليجية لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة، قال الجارالله: رئاسة الكويت الدورة الحالية مستمرة، وقد وجهنا دعوة للأشقاء في دول مجلس التعاون لعقد اجتماع للجنة الوزارية من أجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون، موضحا أن الاجتماع سيعقد بعد ان استلمنا موافقة الأشقاء في مجلس التعاون، ونحن نتطلع لعقده في نوفمبر المقبل.

وحول عودة التهديدات الارهابية لبعض السياسيين الأميركيين واكتشاف الطرود الملغومة، قال: الارهاب لم يتوقف سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها، ونحن ندين مثل هذه التهديدات ونؤكد الحاجة الى التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة كل صور الارهاب.