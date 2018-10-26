الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الكويت أضحت مركزا مهما ومقرا إقليميا تنطلق منه الأنشطة المتنوعة للأمم المتحدة، اتساقا مع سياستها الخارجية ومسؤولياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد خلال مشاركته في احتفالية الأمم المتحدة التي أقيمت في مبنى سمو الشيخ صباح الأحمد في بيت الأمم المتحدة بالبلاد ، بمناسبة مرور 55 عاما على الشراكة مع الكويت.

وشدد الخالد في كلمته على أنه في خضم المتغيرات والتحديات السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية والاجتماعية المتسارعة أضحت الحاجة إلى تعزيز جهودنا نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة ملحة أكثر فأكثر لنواكب تلك المتغيرات.

من جانب آخر جدد الخالد الشكر لسمو أمير البلاد لتوجيهاته السامية بإطلاق اسم الفقيد الشيخ سعود الناصر على المعهد الدبلوماسي الكويتي والتي تأتي تتويجاً لمكانة هذه القامة العالية وتقديرا وتخليدا لسيرته العطرة ولإسهاماته المشهودة ومواقفه البطولية.

واضاف الخالد ان الشيخ سعود الناصر كان وسيبقى رمزا من رموز الدبلوماسية الكويتية وأحد أبرز فرسانها الذين أسهموا في ترسيخ أركانها وتعزيز بنيانها رحمه الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه منعما في فردوس جناته.