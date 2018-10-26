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الرياض أنقرة الوكالات: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس أنها تلقت معلومات من تركيا تفيد بأن المشتبه بهم في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قد اقدموا على فعلتهم بنية مسبقة مشيرة الى ان التحقيقات متواصلة في الجريمة التي قالت تركيا أمس إنها لا تفكر في إحالتها إلى تحقيق دولي في حين ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول اجتماع للجنة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيلها لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس امس عن النيابة العامة قولها إنّ معلومات وردت من الجانب التركي تشير إلى أنّ المشتبه بهم بقضية الصحافي والمواطن السعودي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

ونقلت واس عن النائب العام السعودي سعود المعجب القول في تصريح صحافي انه إلحاقا لبيان صادر في 20 اكتوبر الحالي عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي فقد وردت إليها معلومات من الجانب التركي. وذكر المعجب أن المعلومات التي وردت من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. وأكد أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها من معلومات وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية. وأوضح جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، امس، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا. وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم جميع المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا على اعتبارها تحترم القانون دولة وشعبا أقدمت على جميع الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت مخططة مسبقاً. وتابع قائلا جميع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون.

الى ذلك ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها. كما أصدر الملك أوامر بإعفاء وإنهاء خدمة مسؤولين بارزين بالاستخبارات العامة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس امس أن الامير محمد بن سلمان ترأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.وأضاف أن اللجنة استعرضت خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل. وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة اتخذت التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها لحين استكمال أعمالها.