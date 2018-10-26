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نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، عن مصدر مقرب من عائلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أن ابنه الأكبر «صلاح» غادر السعودية. وكان صلاح خاشقجي قد التقى، يوم الثلاثاء الماضي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، لتلقي العزاء في وفاة والده بقنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية. وأشارت «سي إن إن» إلى أن الابن الأكبر لجمال خاشقجي يحمل الجنسية الأميركية، إلى جانب جنسيته السعودية، لكنها لم تحدد إن كانت مغادرته إلى أميركا أو وجهة أخرى.

